Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen ++ Inzidenz steigt weiter

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet die aktuellen Corona-Zahlen

Die Zahlen der Neuinfektionen und der Inzidenz steigen stetig weiter

Weniger Neueinstellungen in der Corona-Krise sind nach Ansicht von Experten für die aktuelle Personalnot verantwortlich

Bundesjustizminister Marco Buschmann kündigt Rückkehr zur Maskenpflicht an

Berlin. Die aktuelle Corona-Sommerwelle sorgt weiterhin für hohe Infektionszahlen in Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag 123.046 Neuinfektionen und 134 Todesfälle innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 752,7 (Vorwoche: 700,3; Vormonat: 480,0). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen, nur diese zählen in der Statistik.







Als Mittel der Wahl gegen die Pandemie gilt weiterhin die Corona-Impfung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach machte jetzt deutlich, dass er die vierte Impfung auch für Menschen unter 60 Jahren empfiehlt. "Wenn jemand den Sommer genießen will und kein Risiko eingehen will zu erkranken (...), dann würde ich in Absprache natürlich mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel". Doch es gibt Widerspruch: STIKO-Chef Thomas Mertens kenne keine Daten, die Lauterbachs Empfehlung rechtfertigten.

Corona-News von Samstag, 16. Juli: Buschmann kündigt Rückkehr der Maskenpflicht an

9.12 Uhr: Mitten in der Corona-Sommerwelle schaut die Politik bereits auf den Herbst: Welche Maßnahmen sollen dann noch möglich sein? Das Konzept der Bundesregierung dürfte nach Aussage von Bundesjustizminister Marco Buschmann "eine Form der Maskenpflicht" vorsehen. "Die Wirksamkeit von Masken für den Einzelnen in Innenräumen ist unstreitig", sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. "Deswegen wird eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen in unserem Konzept sicher eine Rolle spielen. Wir arbeiten ja jetzt bereits mit Maskenpflichten im Öffentlichen Personennahverkehr."

Zugleich kommen bestimmte weitreichende Eingriffe nach seiner Darstellung für die Ampel-Koalition nicht infrage: "Wir sind uns einig in der Koalition, dass es keinen Lockdown mehr geben wird, keine pauschalen Schulschließungen und auch keine Ausgangssperren." Das seien "unangemessene Instrumente im dritten Jahr der Pandemie". Lesen Sie hier das gesamte Interview: Buschmann kündigt Rückkehr der Maskenpflicht an

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in seinem Büro, fotografiert am 11.Juli 2022 in Berlin.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Personalnot ist Ergebnis fehlender Neueinstellungen in Pandemie

5.32 Uhr: Weniger Neueinstellungen in der Corona-Krise sind nach Ansicht von Arbeitsmarktforschern für die aktuelle Personalnot in einigen Branchen verantwortlich. Es habe keine massenhafte Abwanderung von Arbeitskräften in den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen gegeben, sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Stattdessen seien über fast alle Branchen hinweg sogar weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse beendet worden als vor Corona.

Der Personalmangel sei vielmehr dadurch entstanden, dass manche Unternehmen in der Krise weniger Arbeitskräfte neu eingestellt hätten und nun verstärkt Personal suchten. „Alle coronabetroffenen Branchen haben jetzt das gleiche Problem. Sie wollen alle ihren Nachholbedarf gleichzeitig und kurzfristig decken“, sagte Weber. Aber so schnell könne das der Arbeitsmarkt nicht leisten.

RKI registriert 123.046 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 752,7

5.08 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 752,7 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 719,2 gelegen (Vorwoche: 700,3; Vormonat: 480,0). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 123.046 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 95 919) und 134 Todesfälle (Vorwoche: 104) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

