Haushaltskrise: Scholz, Lindner und Habeck ohne Einigung – Wirtschaft warnt deutlich

Berlin. Der Haushaltsstreit hält weiter an. Auch am Montagabend haben Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner bei ihrem Treffen keine Einigung erzielt. Dabei hatte sich Scholz zuvor noch optimistisch gezeigt. Derweil kommt aus der Wirtschaft heftige Kritik an der Hängepartie: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur, Einsparungen von 17 Milliarden Euro bei einem Bundeshaushalt von rund 470 Milliarden Euro müssten lösbar sein. Es gebe eher eine „Entscheidungskrise“ als eine „Haushaltskrise“.

Unterdessen ist die Stimmung in Deutschland – bedingt durch multiple Krisen – angespannt. Während die Ampel bei der Bewältigung nicht vom Fleck kommt, schlägt CDU-Ministerpräsident Günther selbstkritische Töne an. Die Union habe „einen Anteil daran“, dass derzeit viel bewältigt werden müsse. Er nimmt seine Partei in die Pflicht, mitzuhelfen.

Politik-News vom 12. Dezember: Keine Einigung im Haushaltsstreit

1.20 Uhr: Bei den Verhandlungen der Koalitionsspitzen über einen Haushalt 2024 gibt es nach wie vor keinen Durchbruch. Am späten Montagabend wurden Gespräche von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erneut vertagt. Die drei Spitzenpolitiker waren am frühen Abend im Kanzleramt zusammengekommen.

Scholz hatte sich zuvor zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen über das Milliarden-Loch im Haushalt für 2024 bald abgeschlossen werden. Die Aufgabe sei zwar groß, sagte er am Montag in Berlin. „Aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald mitzuteilen.“ Auch Lindner sprach am späten Montagnachmittag von Fortschritten. Mit Blick auf einen Zeitplan und die Inhalte ließ sich der FDP-Parteichef aber nicht in die Karten schauen.

Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben die Ampel-Koalition unterdessen aufgefordert, den anhaltenden Haushaltsstreit rasch zu lösen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur, Einsparungen von 17 Milliarden Euro bei einem Bundeshaushalt von rund 470 Milliarden Euro müssten lösbar sein. „Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Wir haben auch keine Haushaltskrise, sondern eine Entscheidungskrise mit mangelnder Kompromissbereitschaft“, sagte er. „Das schürt Unsicherheit und steigert nur die Unzufriedenheit mit der Demokratie.“

Politik-News vom 11. Dezember: GDL-Chef Claus Weselsky: „Es wird noch härter“

19.51 Uhr: Die Bonuszahlungen für Manager der Deutschen Bahn führen nach Ansicht der Lokführergewerkschaft GDL zu einer Verschärfung der Tarifauseinandersetzung. „Der Tarifkonflikt wird nach dem Bekanntwerden der Boni keineswegs entschärft. Er wird noch härter“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky dem „Tagesspiegel“ laut Bericht vom Montag. Die Konzernspitze habe sich ihre Boni-Regelungen so schreiben lassen, dass die Voraussetzungen immer erfüllt seien.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Bahn ihre zurückgehaltenen Boni auszahlen kann. Bisher galt ein Boni-Verbot, weil das Unternehmen die staatliche, steuerfinanzierte Strompreisbremse in Anspruch genommen hatte. Bahn-Chef Richard Lutz etwa wird laut Geschäftsbericht für 2022 einen Bonus von mehr als 1,26 Millionen Euro erhalten. Der Bahn-Aufsichtsrat hat inzwischen ein neues Vergütungssystem beschlossen.

Im Tarifstreit zwischen GDL und Bahn ist seit Wochen keine Lösung in Sicht. Nach den Weihnachtsferien könnte es erneut zu Arbeitsniederlegungen kommen. Weselsky kritisiert das Management immer wieder und sagte etwa im November: „Nieten in Nadelstreifen, mit Millionengehältern, sitzen im Bahntower, machen sich einen Fetten und haben keine Ahnung, wie man eine Eisenbahn organisiert.“

FDP lässt Mitglieder über Ampel-Aus abstimmen

17.40 Uhr: Die FDP wird ihre Mitglieder über einen Ausstieg aus der Ampelkoalition abstimmen lassen. Der Bundesvorstand der Partei beschloss am Montag, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Zuvor hatten vergangene Woche zwei Initiatoren rund 600 Unterschriften für eine Mitglieder-Befragung gesammelt, um über einen Verbleib in der Ampel abzustimmen. Die Unterschriften der Basisinitiativen waren in der Bundesgeschäftsstelle „geprüft und bewertet“ worden, wie Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bekannt gab.

An das Ergebnis einer Mitgliederbefragung ist die Partei zwar nicht gebunden, dennoch gilt sie als wichtiges Stimmungsbarometer, auch für FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Die Mitgliederbefragung über einen Ausstieg der FDP aus der Ampelkoalition wird kommen.

Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

RWE bekommt 2,6 Milliarden Euro für Kohleausstieg vom Bund

11.51 Uhr: Deutschland darf dem Energiekonzern RWE 2,6 Milliarden Euro staatliche Hilfe für den Kohleausstieg zahlen. Das teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Nach dem deutschen Kohleausstiegsgesetz wird ab 2038 kein Strom mehr aus Kohle erzeugt. Die Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kohleausstieg „idealerweise“ von 2038 auf 2030 vorzuziehen.

Die Entschädigungszahlung hatte Deutschland bereits 2021 bei der Kommission angemeldet, insgesamt geht es um 4,35 Milliarden Euro für zwei Betreiber. 2,6 Milliarden Euro waren für die RWE-Braunkohleanlagen im Rheinland und 1,75 Milliarden Euro für die Leag-Anlagen in der Lausitz vorgesehen.

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die Ausgleichszahlung zugunsten von RWE zwar eine staatliche Beihilfe darstellt, sie aber notwendig ist, damit RWE seine Braunkohlekraftwerke auslaufen lassen könne. Der derzeitige Nettowert der entgangenen Gewinne sei höher als der Wert der Entschädigung.

Bundesverwaltungsgericht verhandelt Söders Kreuzerlass

10.12 Uhr: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am Donnerstag mit dem Kreuzerlass für bayerische Behörden. Der Bund für Geistesfreiheit hält die Vorschrift von 2018 für rechtswidrig und will auf dem Klageweg den Freistaat zum Abhängen der Kreuze verpflichten. Die bayerischen Verwaltungsgerichte wiesen seine Klage in erster und zweiter Instanz als unbegründet ab, ließen aber Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu.

Die beklagte Vorschrift lautet: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“ Der Bund für Geistesfreiheit in München und in Bayern sieht dadurch die Weltanschauungsfreiheit seiner Mitglieder und die staatliche Neutralitätspflicht verletzt.

Die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wenige Monate vor der Landtagswahl 2018 medienwirksam präsentierte Regel wurde auch in Kirchenkreisen kontrovers diskutiert. Inzwischen ist die öffentliche Debatte verstummt.

Haushaltskrise: Esken erwartet Einigung in Koalition noch in dieser Woche

9.10 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken ist nach eigenen Worten „ausgesprochen zuversichtlich“, dass der Haushaltsstreit in der Koalition noch in dieser Woche gelöst wird. „Wir sind wesentliche Schritte weiter“, sagte Esken am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Da wird jetzt was gehen und da haben wir eine Grundlage, um weiterzuregieren.“ Die SPD-Chefin äußerte sich nach einer neuerlichen Spitzenrunde der Koalition zur Etatplanung 2024.

Esken betonte, dass das Bundesverfassungsgericht sich in seinem Urteil „in keiner Weise mit dem Sozialstaat beschäftigt“ habe. Stattdessen sei es um die Ausnahmeregel der Schuldenbremse gegangen. Die Koalition müsse nun „andere Mittel“ finden, um Aufgaben wie die Unterstützung der Ukraine und das Erreichen der Klimaneutralität zu finanzieren.

Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, er halte den Haushaltsstreit für lösbar. „Verfahren ist die Lage nicht“, sagte Dürr am Morgen im Deutschlandfunk zu den koalitionsinternen Beratungen. Im Haushalt müsse eine Lücke von 17 Milliarden geschlossen werden - „das ist stemmbar“, sagte er. Die Beratungen in der Koalition seien aber angesichts der Komplexität der Haushaltsaufstellung zeitaufwändig: Es gehe darum, nun auch detailliert in einzelne Haushaltstitel hineinzuschauen. „Das ist Kärrnerarbeit, das dauert einfach ein bisschen“, sagte Dürr.

Saskia Esken, Vorsitzende der SPD, redet beim ordentlichen Bundesparteitag der SPD auf dem Berliner Messegelände.

Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

Bas warnt vor „Demokratieproblem“ nach Landtagswahlen im Osten

8.15 Uhr: Angesichts des Erstarkens rechter Kräfte insbesondere in Ostdeutschland hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) vor der Gefahr politischer Instabilität gewarnt. „Wenn ich auf die aktuellen Umfragen blicke, machen mir insbesondere die Landtagswahlen im September 2024 in drei ostdeutschen Bundesländern Sorge“, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. „Es könnte dort tatsächlich schwer werden, überhaupt stabile Regierungen zu bilden.“

Es drohe ein „echtes Demokratieproblem“, sollte nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg keine mehrheitsfähige Koalitionsbildung möglich sein, warnte Bas. In diesen drei ostdeutschen Ländern liegt die AfD derzeit in Umfragen klar auf Platz ein, mit Werten von zum Teil mehr als 30 Prozent.

Bas rief die Parteien der Mitte zur Zusammenarbeit auf. Skeptisch bewertete sie die Option, Bundesländer mit Minderheitsregierung zu führen. „Eine Minderheitenregierung ist bereits herausfordernd, wenn es im Parlament nur konstruktive Fraktionen gibt“, sagte die Parlamentspräsidentin zu AFP. „Umso schwieriger wird es, wenn Kräfte dabei sind, die immer aktiv dagegen arbeiten - dann droht ein echtes Demokratieproblem.“

Bärbel Bas (SPD), Bundestagspräsidentin, spricht bei der Demonstration gegen Antisemitismus „Nie wieder ist jetzt!·

Foto: Carsten Koall / DPA Images

Günther sieht „herausfordernde Stimmung“ – Union mit Anteil daran

7.05 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat eine Mitverantwortung der Union für die „herausfordernde Stimmung in Deutschland“ eingeräumt. Die Leute machten sich Gedanken um die wirtschaftliche Zukunft und das Thema Migration, gleichzeitig fehlten Arbeitskräfte, und die Bürokratie lähme vieles, sagte der CDU-Politiker im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Auch wegen der „Erklärungsarmut des Bundeskanzlers“ werde das wie durch ein Brennglas wahrgenommen, sagte er mit Blick auf Olaf Scholz (SPD).

„Aber auch wir als Union haben unseren Anteil daran, dass Deutschland nun in kurzer Zeit dramatische Veränderungen herbeiführen muss, weil wir in den letzten 16 Jahren auch nicht alles auf den Weg gebracht haben, was erforderlich gewesen wäre“, fügte Günther hinzu. Deswegen sehe er die Union in der Pflicht mitzuhelfen. „Die Leute mögen den Streit in der Ampel nicht, und sie honorieren auch nicht, wenn die Union sich damit begnügt, zu kritisieren. Deswegen machen wir ja auch Angebote; beispielsweise hat die Union beim Thema Migration einige Vorschläge auf den Tisch gelegt“, sagte Günther.

„Wir haben gerade eine herausfordernde Stimmung in Deutschland“, erklärte er. „Nach den Corona-Jahren kam gleich die nächste Krise: Krieg in Europa“, sagte er mit Blick auf die von Russland angegriffene Ukraine. „Jetzt der Nahost-Konflikt mit den Gräueltaten der Hamas, der auch Auswirkungen bei uns im Land hat. Das alles gepaart mit einer Regierung, die gerade wirklich hoffnungslos zerstritten ist und nicht das Gefühl vermittelt, dass sie diese Krisen gut managen kann“, so Günther über die Ampel-Regierung.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gibt ein Interview nach einem Statement auf der Terrasse eines Hotels.

Foto: Christian Charisius / DPA Images

Politik-News vom 10. Dezember:

Die SPD hat ihren Bundesparteitag in Berlin am Sonntagnachmittag beendet. Generalsekretär Kevin Kühnert äußerte sich in seinem Schlusswort zufrieden mit dem Verlauf der dreitägigen Beratungen. „Professionell und solidarisch“ hätten die Delegierten den Parteitag „zu einem Erfolg gemacht“, sagte Kühnert. Erwartungen Mancher, „dass es an der einen oder anderen Stelle knallt“, hätten sich nicht bestätigt.

