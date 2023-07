Olaf Scholz: AfD wird bei nächster Wahl nicht besser abschneiden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Rande des Nato-Gipfels in Litauen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen. Die Bundesregierung hatte am Dienstag ein neues Militärhilfepaket im Umfang von 700 Millionen Euro für die Ukraine angekündigt.

Berlin. Bevor sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den Sommerurlaub verabschiedet, hat er sich am Freitag bei der traditionellen Sommerpressekonferenz den Fragen der Journalistinnen und Journalisten der Hauptstadt gestellt. Dabei äußerte er sich zunächst wie erwartet positiv über die aktuelle Regierungspolitik der Ampel-Koalition, musste sich aber auch der ein oder anderen kritischen Nachfrage stellen – unter anderem zum Höhenflug der AfD.

Deutschland werde weiter unverändert durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beeinflusst, erklärte Scholz. Der Krieg sei eine Zeitenwende, "weil er die Verständigung, die wir über Jahrzehnte in Europa hatten, dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden dürfen, aufgekündigt hat." Das könne Deutschland nicht akzeptieren und auch nicht geschehen lassen, so Scholz.

Er versicherte, dass die Bundesregierung auch langfristig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben wolle. "Wir haben uns entschieden, dass wir diese zwei Prozent für die Verteidigung für die Bundeswehr aufwenden wollen. Nächstes Jahr werden wir das aus Haushaltsmitteln und dem Sondervermögen das erste Mal erreichen", fasste der SPD-Politiker zusammen.

Scholz kritisiert öffentlich ausgetragene Streitigkeiten in Koalition

Darüber hinaus habe man nicht vergessen, Deutschland zu modernisieren. So seien beispielsweise alle notwendigen Gesetze auf den Weg gebracht worden, um bis 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen, so Bundeskanzler. Außerdem habe die Bundesregierung mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz die "wahrscheinlich wichtigste Zukunftsentscheidung" getroffen. "Wir werden als Volkswirtschaft die notwendigen Arbeitskräfte nach Deutschland bekommen", sagte Scholz.

Ein weiteres zentrales Thema sei es, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Als Beispiel dafür nannte Scholz etwa die Anhebung des Mindestlohns oder Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Auch bei der Kindergrundsicherung sei man bereits wichtige Schritte gegangen. "Wir wollen, dass es keine Kinderarmut in Deutschland mehr gibt", sagte Scholz.

Zu den Streitigkeiten der Ampel-Koalition, vor allem in Bezug auf das geplante Heizungsgesetz, erklärte Scholz: "Es ist ja kein Geheimnis: Dass da so laut diskutiert worden ist, gefällt weder mir noch irgendwem sonst". Nicht nur die Regierung, sondern auch die Gesellschaft brauche ein Verständnis dafür, dass Kompromisse gute und vernünftige Politik sei. Man müsse sich klarmachen, dass der Konsens, dass der Kompromiss, dass das "fünfe gerade sein lassen" ein guter Weg sei, der Deutschland aufbauen werde.

AfD-Höhenflug: Bundeskanzler sieht keine Normalisierung rechten Gedankenguts

Angesprochen auf den aktuellen Umfrage-Höhenflug der AfD erklärte Scholz, dass rechtspopulistische Parteien in anderen europäischen Ländern bereits seit einigen Jahrzehnten stark seien. Man müsse sich deshalb fragen, woran das liege, so der Bundeskanzler. "Meine These ist: Es liegt daran, dass sich eben doch nicht so viele Bürgerinnen und Bürger so sicher sind, wie die Zukunft sein wird." Deshalb seien die Modernisierungsprogramme der Bundesregierung so wichtig.

Zudem forderte Scholz eine Neubewertung unterschiedlicher Lebenswege und Bildungs- und Berufskarrieren: "Die Durchlässigkeit, die wir geschaffen haben, für viele Kinder aus Familien, wo niemand studiert hat, es selber einmal zu tun und Karrieren in bestimmten Berufen zu erreichen, darf nicht dazu führen, dass wir nicht genau verstehen, dass eigentlich unsere Volkswirtschaft davon lebt, dass ganz viele sich gut entscheiden Handwerkerin zu werden, Krankenpfleger zu sein."

Außerdem brauche es "Gelassenheit im Hinblick auf das Miteinander". Es gebe sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man lebe, und das funktioniere auch gut, wenn man nicht jeweils dem anderen mitteile, dass es nach der eigenen Fasson gehen müsse. Eine Normalisierung rechten Gedankenguts in der Gesellschaft sehe er hingegen nicht, sagte Scholz. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten." Es dürfe außerdem nicht vergessen werden, dass die demokratischen Parteien, die sich trotz politischen Wettbewerbs mit Respekt behandelten, in allen 16 Bundesländern, auch in Ostdeutschland, klar in der Mehrheit seien.