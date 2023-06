Rente: Ab Juli gibt es mehr Geld – aber nicht für alle

Berlin. Zum 1. Juli werden 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mehr Geld bekommen. Die gesetzlichen Altersbezüge steigen deutlich, wenn auch nicht so stark wie die Preise. Hunderttausende Senioren mit besonders geringen Renten gehen unterm Strich allerdings leer aus. Ein Überblick.

Wie stark steigen die Renten?

Zum 1. Juli klettern die gesetzlichen Renten im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. So hat es das Bundeskabinett Ende April beschlossen. Die Rentenerhöhung fällt recht stark aus. Grund dafür ist der Umstand, dass sich der Arbeitsmarkt trotz schwacher Konjunktur als robust erweist und die Löhne steigen.

Fortan gilt im gesamten Bundesgebiet ein gleich hoher Rentenwert. Für einen Rentenpunkt gibt es also erstmals seit der Deutschen Einheit in West und Ost einen einheitlichen Betrag, nämlich 37,60 Euro. Verdient ein Arbeitnehmer in einem Jahr genau so viel wie der Durchschnitt der Beschäftigten, schreibt ihm die Rentenversicherung einen Rentenpunkt gut. Bei Abweichungen nach oben oder unten gibt es entsprechend mehr oder weniger als einen Punkt. Die Höhe der Altersrente bemisst sich an der Summe der Rentenpunkte, die ein Beschäftigter während seiner Berufstätigkeit ansammelt.

Reicht die Rentenerhöhung aus, um die hohe Inflation auszugleichen?

Nein. Die Preise steigen immer noch schneller als die Renten – so wie bereits im Vorjahr, als Russlands Angriff auf die Ukraine die Teuerung dramatisch beschleunigte. Für 2023 rechnen Fachleute mit einer Inflationsrate von rund sechs Prozent. Besonders heftig ist nach wie vor der Preisanstieg bei Lebensmitteln. Bei Energie hat sich der Auftrieb hingegen deutlich abgeschwächt.

Kommt jeder Ruheständler zur Jahresmitte in den Genuss der Rentenerhöhung?

Im Prinzip ja. Es gibt allerdings zahlreiche Rentner, die ab Juli jeden Monat unterm Strich genau so viel Geld bekommen wie bisher. Das sind die so genannten Aufstocker – also Menschen, deren Altersbezüge so gering sind, dass sie ergänzend Hilfe vom Sozialamt benötigen. Sie erhalten neben ihrer Rente noch die so genannte Grundsicherung im Alter.

Diese Leistung wird aus Steuermitteln bezahlt und dient dazu, das soziokulturelle Existenzminimum zu gewährleisten, sofern das eigene Einkommen nicht ausreicht. Das Sozialministerium von Ressortchef Hubertus Heil (SPD) bestätigt: „Wird das Einkommen und damit auch die Rente höher, sinkt gleichzeitig der Bedarf an aufstockender Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.“ Das bedeutet, dass bei dieser Gruppe jetzt zwar auch die Rente steigt, die ergänzende Grundsicherung aber sofort entsprechend gekürzt wird.

Rente: Wie viele Senioren erhalten Grundsicherung?

Im vergangenen Dezember gab es hierzulande rund 660.000 Menschen im Rentenalter, die Grundsicherung bezogen. Das waren knapp 70.000 Personen oder rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Antragsberechtigt sind allerdings nicht nur ältere Menschen mit schmaler Rente. Sondern zum Beispiel seit Juni 2022 auch für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Rentenalter. Der Regelsatz in der Grundsicherung beträgt für Alleinstehende 502 Euro pro Monat zuzüglich der Kosten für die Unterkunft.

Wie erklärt das Sozialministerium, dass die Rentenerhöhung bei armen Senioren unterm Strich nicht ankommt?

Das Ministerium argumentiert, dass auch die Gesamteinkommen von aufstockenden Rentnerinnen und Rentnern stiegen: „So werden die zur Zeit deutlich ansteigenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung unmittelbar berücksichtigt, soweit diese angemessen sind.“ Zudem würden die Regelsätze immer zum 1. Januar an die Entwicklung der Verbraucherpreise und der Löhne angepasst. „Entsprechend wurde der Regelsatz für alleinlebende Erwachsene bereits zum 1. Januar 2023 von 449 Euro auf 502 Euro angehoben. Diese Erhöhung von circa 12 Prozent – die auch für zusammenlebende Paare gilt – übertraf die aktuelle Rentenanpassung zum 1. Juli 2023 und kam auch den Beziehern von Grundsicherung im Alter zugute.“

Rentenerhöhung: Was sagt die Opposition?

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte unserer Redaktion: „Dass Rentner, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, bei der Rentenerhöhung im Juli regelmäßig in die Röhre schauen, ist inakzeptabel. Wir brauchen eine armutsfeste Mindestrente von 1200 Euro in Deutschland.“ In den Niederlanden zum Beispiel gebe es eine Alterssicherung, die sogar höher ist. Bartsch ergänzte: „Eine armutsfeste Mindestrente darf nicht abgekoppelt sein von der jährlichen Rentenanpassung. Die Rentenerhöhung muss anerkannt und darf nicht verrechnet werden. Aktuell spart der Bund auf Kosten der Versicherten.“

Wie reagieren Verbände auf die Rentenanpassung?

Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, sagte unserer Redaktion: „Die Rentenanpassung zum 1. Juli ist zunächst mal eine gute Sache, hat aber auch ihre Schattenseiten.“ Die Erhöhung werde durch die Inflation aufgefressen, was vor allem für Millionen von Kleinstrentnerinnen und -rentnern dramatisch sei. Notwendig seien gezielt Stützungs- und Entlastungsmaßnahmen. Engelmeier ergänzte: „Wer nur ein niedriges Alterseinkommen hat, muss über einen Rentenfreibetrag in der Grundsicherung im Alter so gestellt werden muss, dass das Gesamteinkommen deutlich über dem Grundsicherungsniveau liegt. Das muss auch bei Erwerbsminderung gelten.“