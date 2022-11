Bürgergeld: Bundestag stimmt über Hartz-4-Nachfolge ab

Berlin. Der Bundestag will am heutigen Donnerstag über die geplante Abschaffung von Hartz IV und die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 abstimmen. Durch die deutliche Mehrheit der Ampel-Koalition im Parlament wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Sollte das Bürgergeld durch den Bundestag kommen, könnte die kritische Haltung der Union aber noch zum Problem werden. Denn CDU und CSU drohen, das Bürgergeld im Bundesrat zu blockieren. Wie geht es dann weiter? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Lesen Sie auch den Kommentar: Bürgergeld – Warum der Streit nervig, aber wichtig ist

Hartz IV wird zum Bürgergeld: Was soll sich ändern?

Zum 1. Januar soll das Bürgergeld nach den Plänen der Ampel eingeführt werden und damit das Arbeitslosengeld II – im Volksmund Hartz IV genannt – als Grundsicherung ersetzen. Geplant sind unter anderem:

Eine Anhebung der Regelsätze

Die Einführung einer Vertrauenszeit von sechs Monaten, in denen keine Sanktionen verhängt werden

Eine zweijährige Karenzzeit, in der Bürgergeld-Empfänger unter anderem ein höheres Vermögen besitzen dürfen

Was genau im Gesetzentwurf für das Bürgergeld steht, über den der Bundestag heute abstimmt, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Was stört die Union an den Bürgergeld-Plänen?

Die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) haben in der Union für breite Kritik gesorgt. So führte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an, das Bürgergeld würde zu sozialen Verwerfungen führen. Menschen im Niedriglohnbereich hätten in Zukunft weniger Geld zur Verfügung, als Bürgergeld-Empfänger, so der CSU-Politiker. Lesen Sie dazu unsere Berechnung: Arbeiten lohnt sich durch das Bürgergeld nicht mehr – stimmt das?

Auch CDU-Chef Friedrich Merz äußerte sich wiederholt kritisch über das Bürgergeld. Es senke die Anreize, schnell in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Damit spielt Merz zum einen auf die zeitweise Aussetzung der Sanktionen und andererseits auf die höheren Vermögensgrenzen in der Karenzzeit an. ""Der Grundsatz des Forderns und Förderns wird durch das Bürgergeld weiter eingeschränkt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen".

Kann die Union die Einführung des Bürgergeldes verhindern?

Auch wenn der Bundestag der Einführung des Bürgergeldes zustimmen sollte, kann die Union die Umsetzung unter Umständen noch verhindern. Denn dafür ist eine Zustimmung im Bundesrat nötig. Zwar haben CDU und CSU dort keine Mehrheit, da die Mitglieder aus den jeweiligen Bundesländern aber geschlossen abstimmen müssen, können die Unionsparteien die Abstimmung in allen Ländern, in denen sie an der Regierung beteiligt sind, beeinflussen.

Ob die Bundesratsmitglieder eines Landes mit "Ja" oder "Nein" stimmen, legt in der Regel die jeweilige Landesregierung vorab fest. Da es sich dabei meist um Koalitionen handelt, kann eine Einigung schwierig sein. Die Lösung ist dann oft nur eine Enthaltung, die sich bei der Abstimmung aber wie ein "Nein" auswirkt, weil im Bundesrat ein neutrales Verhalten nicht vorgesehen ist. Lesen Sie auch das Interview: Armutsforscherin warnt – Kein Plus für Empfänger beim Bürgergeld?

Durch diese Besonderheit könnte die Union die Entscheidung von acht Bundesländern, in denen sie derzeit an der Landesregierung beteiligt ist, blockieren. Würden sie alle für "Nein" stimmen oder sich enthalten (und damit indirekt auch für "Nein "stimmen"), wäre das über die Hälfte der Stimmen und das Bürgergeld wäre zunächst gescheitert.

Was passiert, wenn das Bürgergeld im Bundesrat scheitert?

Ein Nein zum Bürgergeld im Bundesrat bedeutet aber noch nicht, dass das Vorhaben der Regierung endgültig abgelehnt ist. Denn wenn Bundestag und Bundesrat sich in Bezug auf ein Gesetz uneinig sind, kann der gemeinsame Vermittlungsausschuss beider Parlamentskammern eingeschaltet werden. Dieser besteht aus Mitgliedern beider Organe und ist dazu gedacht, eine Einigung zu finden.

Was bedeutet der Streit für Hartz-IV-Empfänger?

Viele Menschen sind von dem Hin und Her beim Bürgergeld genervt. Durch die Ungewissheit, ob die Reform umgesetzt wird, können sich etwa die Jobcenter nicht auf die Umstellung vorbereiten. Ähnlich ist es bei Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfängern. Sie wissen nicht, ob sie bald tatsächlich mehr Geld erhalten, oder ob es zunächst bei den Hartz-IV-Sätzen bleibt.

Sollte es tatsächlich zu einer Blockade des Bürgergelds im Bundesrat kommen, würde sich für Menschen, die Grundsicherung erhalten, zunächst nämlich nichts ändern. Bis zu einer Einigung bliebe es bei Hartz IV und den etablierten Regeln. Die monatlichen Zahlungen könnten aber dennoch steigen: Die Union ist zwar gegen das Bürgergeld, hat sich aber für eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze ausgesprochen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.