Bürgergeld: Was ist das Schonvermögen? Wie hoch fällt es aus?

Grundsicherung Kritik an Bürgergeld-Plänen: Was ist das Schonvermögen?

Berlin. Ende des Jahres 2022 soll Schluss sein mit Hartz IV – zumindest, wenn es nach der Bundesregierung geht. Das bisherige Arbeitslosengeld II soll durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzt werden. Vorgesehen sind unter anderem höhere Regelsätze und ein größeres Schonvermögen. Doch damit das Bürgergeld wie geplant eingeführt werden kann, muss auch der Bundesrat zustimmen. Und genau das könnte zum Problem werden.

Denn wie am Wochenende bekannt wurde, droht die Union mit einer Blockade des Bürgergeld-Gesetzes. Besonders das geplante Schonvermögen ist den Christdemokraten dabei ein Dorn im Auge.

Bürgergeld und Hartz IV: Das bedeutet "Schonvermögen"

Dazu zählt laut Arbeitsagentur alles, was Empfängerinnen und Empfänger besitzen und was in Geld messbar ist. Daraus errechnet sich die Summe, die Beziehende besitzen dürfen, ohne dass es sich auf die Höhe der Bezüge auswirkt. Einen solchen Freibetrag gibt es auch bei Hartz IV: Je nach Alter beträgt er zwischen 3.100 und 10.050 Euro. Wer mehr besitzt, muss das Geld als Lebensunterhalt verbrauchen, bevor Hartz IV gezahlt wird. Während der Corona-Pandemie wurde die Vermögensprüfung allerdings ausgesetzt, sodass Empfängerinnen und Empfänger derzeit mehr besitzen dürfen.

Ein Freibetrag ist auch beim Bürgergeld geplant. Allerdings fällt er höher aus als bei Hartz IV – pro Person ist eine Summe von 15.000 Euro geplant. Zudem soll es eine zweijährige Karenzzeit geben, in der noch höhere Vermögensgrenzen gelten.

Union kritisiert Bürgergeld-Pläne zum Schonvermögen

Die Union sieht darin "falsche Anreize". "Eine vierköpfige Familie soll mit einem Schonvermögen von 150.000 Euro trotzdem Anspruch auf das Bürgergeld haben, während eine andere junge Familie hart arbeitet und Steuern zahlt, um das Bürgergeld zu finanzieren", sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja dem "Tagesspiegel". Das halte er für zutiefst unsozial.

Konkret ist für die ersten beiden Jahre Bürgergeld-Bezug ein Schonvermögen von 60.000 Euro vorgesehen. Leben mehrere Menschen in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft, etwa in einer Familie, gilt der Betrag nur für die erste Person – für jede weitere kommen 30.000 Euro dazu. Für eine Familie mit vier Personen würde sich also tatsächlich ein Betrag von 150.000 Euro ergeben.

Kritisiert die Bürgergeld-Pläne der Ampel: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Foto: Sven Hoppe / dpa

Auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sieht die Pläne kritisch. Es sei absolut ungerecht, sollten Menschen am Ende weniger Geld zur Verfügung haben, wenn sie arbeiten, als wenn sie nicht arbeiten, zitiert ihn der Bayerische Rundfunk. Lesen Sie dazu: Lohnt sich arbeiten beim Bürgergeld noch? Wir haben es berechnet

Bürgergeld: Union fordert Änderungen am Gesetz

Die Union fordert daher grundlegende Änderungen an dem Gesetz – die Regierungsparteien boten dagegen bisher nur Gespräche über "Detailfragen" an. In jedem Fall ist Eile geboten. Bereits am 10. November soll im Bundestag über die Einführung des Bürgergelds abgestimmt werden. Danach muss noch der Bundesrat entscheiden. (nfz/mit dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.