Bürgergeld: Regelsatz, Sanktionen, Vermögen – Die wichtigsten Punkte

Die Bundesregierung will Hartz IV durch das Bürgergeld ersetzen. Dafür hat sie genaue Pläne ausgearbeitet. Was steht im Gesetzentwurf?

Berlin. Ab Januar 2023 soll das geplante Bürgergeld Hartz IV ersetzen. So stellt es sich zumindest die Bundesregierung vor. Sie hatte die Reform der Grundsicherung auf den Weg gebracht – streitet derzeit aber noch mit der Union über die genaue Ausrichtung. Letztere ist zwar nicht an der Regierung beteiligt, könnte das Bürgergeld aber im Bundesrat blockieren und so die Einführung verzögern oder gar verhindern.

Lesen Sie dazu: Scheitert das Bürgergeld am Nein der Union?

Noch ist also nicht sicher, ob das Bürgergeld wie geplant im Januar eingeführt werden kann. Klar ist aber, wie es nach Ansicht der Bundesregierung aussehen soll. Diese hat ihre aktuellen Pläne in einem Gesetzentwurf festgehalten. Allerdings ist der noch nicht endgültig – Änderungen, mit der die Union zur Zustimmung gebracht werden soll, sind nicht ausgeschlossen.

Dennoch dürfte der Gesetzentwurf zeigen, was sich bei der geplanten Reform alles ändern wird – zumindest grob. Wir haben uns das Dokument angesehen und die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst: Das steht im Gesetzentwurf zum geplanten Bürgergeld.

Gesetzentwurf zum Bürgergeld: Regelsätze sollen steigen

Mit der Einführung des Bürgergelds sollen die Regelsätze für Empfängerinnen und Empfänger steigen. Dabei handle es sich aber nur um einen Inflationsausgleich und nicht um ein wirkliches Plus, kritisiert die Artmusforscherin Irene Bäcker im Bürgergeld-Interview mit unserer Redaktion. Diese Regelsätze sind geplant:

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Regelsatz beim Bürgergeld Unterschied zu Hartz IV Alleinstehende 502 Euro +53 Euro Partner in einer Lebensgemeinschaft 451 Euro +47 Euro Kind (14 bis 17 Jahre) 420 Euro +44 Euro Kind (6 bis 13 Jahre) 348 Euro +37 Euro Kind (unter 5 Jahren) 318 Euro +33 Euro

Höhere Freibeträge für Erwerbstätige: Das steht im Bürgergeld-Gesetzentwurf

Nicht nur Arbeitslose, sondern auch erwerbstätige Menschen können Grundsicherung beantragen. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr monatliches Einkommen nicht ausreicht, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Diese Menschen sollen laut Gesetzentwurf allerdings nicht die vollen Bürgergeld-Sätze erhalten. Ihr Einkommen soll vielmehr bis zu einer bestimmten Grenze aufgestockt werden – man bezeichnet sie daher auch als Aufstocker.

Konkret soll bei der Berechnung der monatlichen Zahlungen so vorgegangen werden:

Zunächst wird berechnet, wie viel Geld der Person zustehen würde, wenn sie keinen Arbeitsplatz hätte und nur vom Bürgergeld leben würde. Dazu gehören nicht nur die Regelsätze, sondern auch die Kosten für eine Wohnung und die Heizung. Von dieser Summe wird dann das Erwerbseinkommen abgezogen. Allerdings wird nicht das volle Einkommen angerechnet: Wer 100 bis 520 Euro pro Monat verdient, darf 20 Prozent davon ohne Anrechnung behalten. Bei einem Einkommen von 520 bis 1000 Euro liegt die Freigrenze bei 30 Prozent. Von 1000 bis 1200 Euro sind es erneut 20 Prozent. Das Ergebnis der Rechnung gibt an, wie viel die jeweilige Person pro Monat zusätzlich zum eigenen Einkommen vom Jobcenter erhält.

Die in der Rechnung erwähnten Regelsätze sind beim Bürgergeld höher als sie bei Hartz IV waren. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen – selbst, wenn diese nur schlecht bezahlt ist. Zudem wird so sichergestellt, dass berufstätige Menschen auch beim Bürgergeld mehr Geld zur Verfügung haben als Arbeitslose.

Vermögensgrenze beim Bürgergeld: So viel darf man laut Gesetzentwurf besitzen

Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Grundsicherung zu beziehen, ist die Bedürftigkeit. Nur wer bedürftig ist, also seinen Lebensunterhalt nicht durch ein eigenes Einkommen oder den eigenen Besitz bestreiten kann, hat einen Anspruch auf Geld vom Jobcenter.

Ab Januar 2023 könnten die Jobcenter die Auszahlung des Bürgergelds übernehmen.

Foto: Jan Woitas / dpa

An diesem Grundsatz soll auch beim Bürgergeld nicht gerüttelt werden. Allerdings gesteht der Gesetzentwurf jeder Empfängerin und jedem Empfänger ein gewisses Vermögen zu, das man besitzen darf. Pro Person liegt der Wert bei 15.000 Euro. Besitzt man mehr, muss zunächst dieses Geld verbraucht werden, bevor man Bürgergeld erhält. Zusätzlich ist eine Karenzzeit geplant, in der man bis zu 60.000 Euro besitzen darf.

Karenz- und Vertrauenszeit beim Bürgergeld: Das steht dazu im Gesetzentwurf

Zwei zentrale Begriffe sollen durch das Bürgergeld neu eingeführt werden: Die Vertrauens- und die Karenzzeit. Letztere umfasst die ersten beiden Jahre nach der ersten Bürgergeld-Zahlung an eine Person. In diesem Zeitraum gelten höhere Vermögensgrenzen, man spricht auch vom sogenannten Schonvermögen. So darf eine Einzelperson bis zu 60.000 Euro besitzen, ohne dass es mit den Bürgergeld-Bezügen angerechnet wird. Bei Bedarfsgemeinschaften, also zum Beispiel bei Paaren oder in Familien, liegt der Wert für die erste Person bei 60.000, für jede weitere bei 30.000 Euro.

Außerdem hat die Karenzzeit auch Auswirkungen auf die Wohnkosten. So sollen die Miete und die Heizkosten in diesem Zeitraum komplett übernommen werden, ohne dass bestimmte Beträge nicht überschritten werden dürfen.

Als Vertrauenszeit werden im Gesetzentwurf die ersten sechs Monate der Bürgergeld-Bezugs bezeichnet. In diesem Zeitraum soll zwar regelmäßig überprüft werden, ob die Empfängerin oder der Empfänger sich an seine Pflichten hält. Tut sie oder er das aber nicht, gibt es zunächst keine Folgen wie Sanktionen. Diese sollen nur bei "wiederholten Meldeversäumnissen" verhängt werden.

Gesetzentwurf zum Bürgergeld sieht Sanktionen vor

Die Einführung der Vertrauenszeit bedeutet aber nicht, dass es in Zukunft keine Sanktionen mehr gibt. Nach sechs Monaten können sie wie bisher verhängt werden – allerdings nur noch bis zu einer maximalen Kürzung von 30 Prozent des Regelsatzes. Zudem enden verhängte Sanktionen nach drei Monaten automatisch.

Lesen Sie dazu: Sanktionen bei Hartz IV verpuffen – Konsequenzen für das Bürgergeld?

Gesetzentwurf zum Bürgergeld: Kooperationsplan wird eingeführt

Was genau eine Bürgergeld-Empfängerin oder ein Bürgergeld-Empfänger tun muss, um keine Sanktionen auferlegt zu bekommen, soll in Zukunft im Kooperationsplan festgehalten werden. Dieser wird im Jobcenter zusammen mit der Empfängerin oder dem Empfänger entwickelt.

Zunächst soll dabei eine sogenannte "Potenzialanalyse" durchgeführt werden. Sie soll ermitteln, welcher Job langfristig für die betreffende Person geeignet ist. Dabei sollen die persönlichen Interessen und Fähigkeiten berücksichtigt werden. Die Vermittlung in einen passenden Beruf hat damit in Zukunft Vorrang vor der möglichst schnellen Vermittlung.

Nach der Potenzialanalyse wird im Kooperationsplan vermerkt, welche Ziele auf dem Weg zur Aufnahme eines Jobs erreicht werden müssen und was die Bürgergeld-Empfängerin oder der Empfänger dafür tun muss. Diese Pflichten werden als "Eigenbemühungen" bezeichnet. Erfüllt sie eine Person nicht, drohen Sanktionen.

Bürgergeld-Gesetzentwurf: So sollen Weiterbildungen gefördert werden

Neben der Einführung eines verstärkten Fokus auf die Potenziale der von Arbeitslosen, will die Bundesregierung mit dem Bürgergeld verstärkt Weiterbildungen fördern. Deshalb werden Menschen, die an entsprechenden Maßnahmen teilnehmen, finanziell unterstützt.

Wer während des Bürgergeld-Bezugs an einer unbezahlten Weiterbildung teilnimmt, erhält für deren Dauer 75 Euro pro Monat extra.

Entscheidet sich eine Bürgergeld-Empfängerin oder ein Empfänger für eine Ausbildung, gibt es während dieser 150 Euro zusätzlich vom Jobcenter.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.