Ukraine-Krieg Liveblog: Zivilisten vor Bäckerei beschossen ++ Verhandlungen gehen weiter

Die Nato-Verteidigungsminister sind zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen gekommen, um über die Lage in der Ukraine zu beraten. Ein Vorschlag Polens für eine Nato-"Friedensmission" in dem Land stieß auf Skepsis.

Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist weiter nicht in Sicht

Die russische Armee verzeichnet offenbar schwere Verluste in der Ukraine

Russische Streitkräfte schießen auf Menschen vor Bäckerei – mindestens zehn Tote

Russland hat den Zugang zu Internetauftritten von mindestens 13 Medien gesperrt

Aus der Ukraine sind nach Angaben der UN mehr als drei Millionen Menschen geflüchtet

Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sind zäh, doch sie gehen weiter

Berlin/Kiew/Moskau. Knapp drei Wochen nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine sieht Russlands Außenminister Sergej Lawrow Chancen auf einen Kompromiss bei den zähen Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich in der Nacht zu Mittwoch zu den Gesprächen vorsichtig optimistisch. Am Mittwoch wollten Vertreter beider Länder ihre Gespräche im Online-Format fortsetzen. Unterdessen gingen die russischen Angriffe auf ukrainische Städte weiter. Die Verteidigungsminister der Nato erwogen am Mittwoch bei einem Verteidigungsministertreffen eine signifikante und dauerhafte Verstärkung der Ostflanke.

Den dritten Morgen in Folge schienen die Wohnviertel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew im Visier der Angriffe zu stehen. Am Morgen schlugen Granatsplitter einer Artilleriegranate im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew in ein Wohnhaus ein. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Bilder der Katastrophenschutzbehörde zeigen: Das oberste Stockwerk des zwölfstöckigen Gebäudes wurde zerstört, Flammen schlugen aus dem Haus. Die Feuerwehr versuchte Menschen aus den verschütteten Stockwerken zu retten. Ukrainische Medien sprachen von mindestens vier Raketen.

Worum geht es in dem Konflikt? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt

News zum Ukraine-Krieg von Mittwoch, 16. März: UN dokumentieren Tod von 726 Zivilisten in der Ukraine

14.26 Uhr: Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar in der Ukraine den Tod von 726 Zivilisten dokumentiert. Unter ihnen waren 42 Kinder und Jugendliche, wie das Büro in Genf mitteilte. Am Vortag waren es noch insgesamt 691 Tote. Dem Büro lagen zudem verifizierte Informationen über 1174 Verletzte vor. Am Vortag waren es 1143.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, betont stets, dass die tatsächlichen Zahlen mit Sicherheit deutlich höher liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten oft Tage, um Opferzahlen zu überprüfen. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen der Ukraine den Tod von 726 Zivilisten dokumentiert.

Foto: dpa

UN: Mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet

14.10 Uhr: Aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Angriffs vor knapp drei Wochen nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als drei Millionen Menschen in Nachbarstaaten geflüchtet. Die meisten Betroffenen, nämlich 1,8 Millionen, kamen nach Polen, wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR unter Berufung auf die Regierungen der Nachbarländer mitteilte.

Nach Rumänien gelangten demnach 468.000 Flüchtlinge aus der Ukraine, in die Republik Moldau 344.000, nach Ungarn 273.000 und in die Slowakei 221.000. Weniger Menschen seien nach Russland und Belarus gegangen.

Etwa die Hälfte der drei Millionen Geflüchteten seien Kinder, hieß es. Das UNHCR schätzt, dass 12,6 Millionen Menschen in der Ukraine Hilfe und Schutz benötigen. Es rechnet damit, dass insgesamt bis zu vier Millionen aus dem Land fliehen werden.

Eine Turnhalle in Medyka dient als Flüchtlingsunterkunft.

Foto: dpa

Russische Behörde sperrt Websites von mindestens 13 Medien

13.50 Uhr: Russland hat den Zugang zu Internetauftritten von mindestens 13 Medien gesperrt. Russische und ausländische Medien wie die preisgekrönte Enthüllungswebsite Bellingcat, eine russischsprachige israelische Nachrichtenseite und einige regionale Portale wie Permdaily.ru waren am Mittwoch von russischen IP-Adressen aus nicht erreichbar. Die Websites werden auf der offiziellen Sperrliste der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor geführt.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

USA und Nato schicken wieder Luftabwehrsysteme in die Ukraine

13.45 Uhr: Die Nato und die USA schicken erneut Luftabwehrsysteme an die Ukraine, um bei ihrer Verteidigung zu helfen. Das berichtet der "CNN". US-Präsident Biden hatte bereits bestätigt, dass es nun im "Fokus" sei, der Ukraine im Rahmen der nächsten Waffenlieferungen vor allem Luftabwehrsysteme zukommen lassen.

Ein hochrangiger US-Beamter hat dem "CNN" gesagt, dass es sich dabei um die mobilen Luftverteidigungssysteme SA-8, SA-10, SA-12 und SA-14 aus der Sowjetzeit handele.

Buk-Luftabwehrsystem auf einer Straße nahe Kiew.

Foto: Jan Jessen/Funke Mediengruppe

Diese Luftabwehrsysteme hätten zwar einen geringeren Höhenbereich, als die ursprünglich von der Ukraine angeforderten Systeme. Dafür haben sie aber eine längere Reichweite, als die Stinger-Raketen, welche die ukrainischen Streitkräfte zuvor bekommen hatte. Laut des US-Beamten seien die Luftabwehrsysteme bereits auf dem Weg in die Ukraine.

Ukraine: Russische Streitkräfte schießen auf Menschen vor Bäckerei – Tote

13.29 Uhr: In Tschernihiw sollen russische Streitkräfte auf Zivilisten geschossen haben, welche in einer Schlange vor einem Bäcker standen. Dabei sollen mindestens zehn Zivilisten gestorben sein. Das berichtet das ukrainische Parlament via Twitter. Der Angriff soll sich um 10 Uhr (Ortszeit) ereignet haben.

Ein Pfleger und eine Pflegerin versorgen im Keller einer Geburtsklinik ein neugeborenes Kind, während Sirenen Luftangriffe in Mykolajiw ankündigen. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ein ukrainischer Soldat geht in Kiew an einem beschossenen Gebäude in der Nähe der U-Bahn-Station Lukjaniwska vorbei. Die russischen Streitkräfte versuchen weiterhin, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln, obwohl sie seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion in der Ukraine im vergangenen Monat auf heftigen Widerstand und logistische Herausforderungen stoßen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Eine Feuerwehrfrau telefoniert und hält eine Frau in den Armen, die nach Bombenbeschuss des russischen Militärs aus einen zerstörten Wohnhaus gerettet wurde. Foto: adim Ghirda/AP/dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem brennenden Wohngebäude in Kiew, das durch Bombenbeschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Soldaten tragen während einer Beerdigung in der westukrainischen Stadt Lwiw Särge von ukrainischen Soldaten, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Eine Frau verkauft in der Nähe des Lukyanivsky-Marktes und der Metrostation in Kiew Blumen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Abschiedsszene am Bahnhof von Lwiw, der größte Stadt der Westukraine. Sie ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa

Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew. Die Bevölkerung ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

In einigen ukrainischen Städten werden Zivilisten – wie hier in Mariupol – in Massengräbern beigesetzt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Belagerung, Bombenhagel und kein rettender Ausweg: Die Hilferufe aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol - Heimat von mehr als 400.000 Menschen - werden immer dramatischer. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

In Charkiw passen Streifen darauf auf, dass keine Läden geplündert werden. Foto: Andrea Carrubba / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images

Ältere Menschen suchen in einem Kindergarten im Norden der Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Bomben und Raketen. Foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS/ddp images

Eine ältere Frau weint während der Evakuierung aus Irpin. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen und evakuiert werden, da russische Truppen die Stadt bombardieren. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Eine Frau, die aus Gebieten rund um die ukrainische Hauptstadt evakuiert wurde, trägt zwei Babys, nachdem sie an einem Triagepunkt in Kiew, Ukraine, angekommen ist. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew, Ukraine, vor Lebensmitteln. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein Freiwilliger spielt an der Grenze in Polen Klavier für Flüchtlinge. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind nach den jüngsten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) wegen der russischen Invasion aus ihrem Land nach Europa geflohen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ein ukrainischer Soldat verabschiedet sich von seiner Freundin, bevor er am 9. März 2022 am Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw in Richtung Kiew aufbricht. Foto: Aleksey Filippov / AFP

Ein Mädchen und eine Frau aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft in Berlin darauf, einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Frauen und Kinder aus der Ukraine überqueren auf ihrer Flucht bei Krakovets die Grenze zu Polen. Foto: Dan Kitwood / Getty Images

Das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Videostandbild zeigt schwere Schäden an dem Kinderkrankenhaus in Mariupol. Foto: dpa

Mariupol: Ukrainische Rettungskräfte und Freiwillige tragen eine verletzte schwangere Frau aus einer Entbindungsklinik, die durch Beschuss beschädigt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ein Mann hält einen Hund im Arm, um auf der Flucht aus Irpin, nordwestlich von Kiew, eine zerstörte Brücke zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukrainische Soldaten helfen einer älteren Dame eine zerstörte Brücke in Irpin zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Menschen stehen in Lubny in der Ukraine Schlange, um Milchprodukte zu kaufen, die an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Familien mit mehreren Kindern verteilt werden. Foto: -/Ukrinform/dpa

Leere Regale in einem Supermarkt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ein kleines Mädchen sitzt am Grenzübergang nach Polen in Medyka auf einem Koffer. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Eine Mutter umarmt ihre Tochter als sie den Medyka-Grenzübergang in Richtung Polen überqueren. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Ansprache. Foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Ukrainische Zivilisten erhalten in den Außenbezirken von Lwiw in der Westukraine eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Rettungskräfte beseitigen die Trümmer einer zerstörten Schule, nachdem russische Truppen die Stadt Tschernihiw beschossen haben. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ein Angehöriger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte betrachtet die Zerstörungen nach einem Beschuss in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Menschen versuchen am Hauptbahnhof in Odessa in einen Evakuierungszug zu gelangen. Foto: ULENT KILIC / AFP

Ein Vater hält am Hauptbahnhof in Odessa seine Hand an das Fenster eines Evakuierungszuges, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Foto: BULENT KILIC / AFP

Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein abgebranntes Auto steht nach einem Beschuss durch die russische Armee in der Nähe eines 16-stöckigen Wohnhauses auf einer Straße. Foto: -/Ukrinform/dpa



(fmg/dpa/AFP/epd)