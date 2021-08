Bundestagswahl-News: Grüne stellen Klimaschutz-Programm vor ++ Laschet unter Druck

Annalena Baerbock und Robert Habeck haben das grüne Klimaschutz-Sofortprogramm vorgestellt

Bei einer Regierungsbeteiligung wollen die Grünen ein neues Ministerium für Klimaschutz gründen - mit Vetorecht

Armin Laschet hat mit mauen Umfragergebnissen zu kämpfen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz besucht die Flutregionen in Nordrhein-Westfalen

Berlin. Die Bundestagswahl rückt immer näher in wenigen Wochen wählt Deutschland ein neues Parlament. Bisher hatte es um die Chancen der gut gestanden. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet erlaubte sich selten Fehler und profitierte von den negativen Schlagzeilen zur Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Doch damit scheint Schluss zu sein.

Seit der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen steht Laschet als Ministerpräsident aber zunehmend unter Druck. Zuletzt schlug ihm bei einem Besuch im Krisengebiet von Anwohnern regelrecht Hass entgegen. Auch mehren sich die Vorwürfe, dass Laschet in einem Buch abgeschrieben hat. In einem Beliebtheitsranking deutscher Politiker rutscht der CDU-Politiker nun weiter ab.

Derweil bringen sich die Grünen bei ihrem zentralen Wahlkampf-Thema in Position: Am Dienstag stellten Baerbock und Co-Parteivorsitzender Robert Habeck das Klimaschutz-Sofortprogramm der Partei vor. Sollten die Grünen an der nächsten Regierung beteiligt sein, wollen sie, dass ein ganzes Ministerium sich künftig um den Klimaschutz kümmert.

Mehr zum Thema Bundestagswahl 2021 in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 3. August: Scheuer: „Mit Vetoministerium kann man nicht die Zukunft gestalten“

16.22 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Pläne der Grünen kritisiert, ein Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht zu schaffen. Scheuer sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag: „Mit einem Vetoministerium kann man nicht die Zukunft gestalten. Das ist die Denke von Aufhalten und Verhindern. Wir brauchen aber Modernisieren und Investieren für mehr Klimaschutz. Die Bundesregierung hat eine so genannte Ressortabstimmung, bei der sich alle Ministerien einbringen.“

Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung ein neues Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht schaffen - es soll Gesetze verhindern können, die nicht konform mit dem Pariser Klimaabkommen sind. Das ist ein zentraler Punkt eines „Klimaschutz-Sofortprogramms“, das Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck am Dienstag im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken nördlich von Berlin vorstellten.

Grüne wollen Klimaschutzministerium mit Vetorecht gegenüber anderen Ressorts

16.13 Uhr: Die Grünen wollen im Falle einer Regierungsbeteiligung die Klimaneutralität zum übergeordneten Ziel der nächsten Bundesregierung machen. Ein neues Klimaschutzministerium soll ein Vetorecht gegenüber den anderen Ressorts haben, wenn deren Gesetze nicht mit den Klimazielen des Pariser Abkommens übereinstimmen, wie Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Dienstag bei der Vorstellung eines Klimaschutz-Sofortprogramms ihrer Partei sagte. Es gehe darum, die „große Jahrhundertaufgabe“ Klimaneutralität endlich anzugehen.

Bei einer Regierungsbeteiligung werde ihre Partei das „größte Klimaschutzprogramm beschließen“, das es jemals gegeben habe, sagte Baerbock. Sie verwies auf die Flutkatastrophe in mehreren Regionen Deutschlands und die Brände am Mittelmeer. Das habe noch einmal deutlich gemacht: „Die Klimakrise ist nichts Abstraktes, sondern passiert hier mitten unter uns.“ In der Geschichte hätten Deutschland und Europa schon öfter vor Weichenstellungen gestanden, „wo es immer wieder Mut brauchte, Neues zu wagen“, sagte Baerbock. Dieser Mut werde jetzt auch beim Klimaschutz gebraucht.

Annalena Baerbock und Robert Habeck stellen das "Klimaschutz-Sofortprogramm" ihrer Partei vor.

Foto: dpa

Neue Umfrage: Laschet verliert weiter an Beliebtheit

14.51 Uhr: Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, rutscht im deutschlandweiten Politiker-Ranking von INSA weiter ab. Das zeigt eine neue, von der "Bild"-Zeitung in Auftrag gegebene Umfrage. Demnach landet der NRW-Ministerpräsident jetzt sogar hinter Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Laut dem INSA-Meinungstrend verliert Laschet zwei Punkte (31,6 Punkte) und fällt damit auf Platz von 20. Konkurrentin Baerbock gewinnt zwar zwei Punkte, bleibt aber weiterhin nur auf Platz 15. Gewinner unter den Kanzlerkandidaten ist Olaf Scholz (SPD), der mit zwei Punkten auf einen geteilten dritten Platz mit Sahra Wagenknecht (Linke) aufsteigt.

Beliebteste Politikerin Deutschlands ist weiterhin die Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer Quote von 58,4 Prozent. Auf Platz zwei steht seit einiger Zeit Markus Söder mit 51,9 Prozent. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident ist auch deutschlandweit sehr beliebt.

Scholz erwartet mehr als sechs Milliarden Euro an Hochwasserschäden

13.55 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz geht davon aus, dass der Wiederaufbau nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als sechs Milliarden Euro kosten kann. In etwa diese Summe sei bisher für die Wiederaufbauarbeiten nach der letzten großen Hochwasserkatastrophe im Jahre 2013 ausgegeben worden, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Dienstag bei einem Besuch im hart getroffenen Stolberg bei Aachen. Doch die Schäden in NRW und Rheinland-Pfalz überträfen wahrscheinlich das Ausmaß dessen, was damals in elf Bundesländern zu verzeichnen gewesen sei.

"Wir wollen allen helfen beim Wiederaufbau, beim Ersatz der Schäden - und darum geht es ja auch um Milliarden", sagte Scholz. Was niemand wieder gut machen könne, seien dagegen die zerstörten Leben, die zerstörte Gesundheit und alles das, was die Katastrophe in den Herzen und Köpfen der Menschen angerichtet habe. "Aber das, was man mit Geld in Ordnung bringen kann, das werden wir mit Geld in Ordnung bringen."

Armin Laschet (CDU, r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat, Olaf Scholz (SPD, 2.v.r), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, und Patrick Haas (SPD, 3.v.r), Bürgermeister von Stolberg, unterhalten sich mit einem Helfer an einem Verpflegungsstand. Die beiden Kanzlerkandidaten machten sich ein Bild von der Lage und den Aufräumarbeiten nach dem Unwetter.

Foto: Marius Becker/dpa-Pool/dpa

Hier startet dieses Newsblog zur Bundestagswahl. Alle bisherigen Nachrichten lesen Sie hier.

(fmg/dpa/afp)