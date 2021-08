Forsa-Umfrage: SPD überholt Union – Wird Scholz Kanzler?

Auftakt der heißen Wahlkampfphase der SPD in Bochum: Kanzlerkandidat Olaf Scholz beschwört vor rund 1300 Zuschauern den Zusammenhalt in der Gesellschaft und spricht sich unter anderem klar zu den Themen Mindestlohn, Klimawandel und Rente aus.

Berlin. In den letzten Umfragen lagen Union und SPD noch gleichauf. In den vergangenen Wochen holten die Sozialdemokraten immer weiter auf. Hieß es am Anfang des Wahlkampfs noch, die SPD müsse hoffen, dass sie überhaupt drittstärkste Kraft werde, so hat Olaf Scholz nun gute Chancen, Angela Merkel im Kanzleramt zu beerben.

Umfrage zur Bundestagswahl: SPD aktuell stärkste Kraft

Denn im aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer überholt die SPD erstmals seit 15 Jahren die und belegt damit aktuell den ersten Platz bei der Sonntagsfrage. In der Umfrage, die am Dienstagnachmittag veröffentlicht wurde, legen die Sozialdemokraten um zwei Prozentpunkte und kämen somit auf 23 Prozent, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. CDU und CSU verlieren dagegen einen Prozentpunkt und liegen mit 22 Prozent knapp dahinter.

Auf Platz drei folgen die Grünen mit nur noch 18 Prozent. Die FDP könnte derzeit mit zwölf Prozent rechnen, die AfD mit zehn Prozent und die Linke mit sechs Prozent. Für sonstige Parteien würden sich unverändert neun Prozent der Wählerinnen und Wähler entscheiden.

Noch zu Jahresbeginn führte die Union bei der Sonntagsfrage deutlich mit 36 Prozent. Die SPD kam damals auf nur 15, die Grünen auf 19 Prozent. Die aktuelle Umfrage deutet an, dass die SPD ihren Abwärtstrend in den Umfragen endgültig hinter sich gelassen hat – das dürfte die Union weiter unter Druck setzen.

Mehr in Kürze.

(bml)