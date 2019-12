Während ich Fotos machte, sprach mich vorgestern auf einem Termin ein netter älterer Herr an: „Und, was machst du hier so mit deiner Kamera? Probierst du dich ein wenig als Journalistin aus?“ Dann erklärte ich ihm, dass ich für das Abendblatt berichte. „Ach so, das ist ja toll. Bist du dort Schülerpraktikantin?“

Zwei Hände reichen nicht, um abzuzählen, wie oft ich diese Situation schon erlebt habe. Mit Mitte 20 habe ich offenbar so ein „Babyface“, dass ich nicht einmal für eine Studentin, sondern noch für eine Schülerin gehalten werde. Aber immer noch besser, als mit einer Cheerleaderin verwechselt zu werden. Das ist mir mal zu meiner Anfangszeit beim Abendblatt auf dem Fußballplatz passiert.

Wer jung ist, gilt als faltenfrei und unerfahren

Vor einiger Zeit hat es mich gestört, so viel jünger geschätzt zu werden. Wenn man sein Studium und Volontariat abgeschlossen hat, fühlt man sich als „Schülerpraktikantin“ einfach nicht ernst genommen. Wer jung ist, gilt eben nicht nur als faltenfrei – sondern auch als weniger erfahren und kompetent. Die Menschen zwischen 20 und 35 Jahren werden gern in eine schwer zu definierende Schublade gepresst. Doch bei dem Termin diese Woche hat es mir zum ersten Mal kaum etwas ausgemacht. Habe ich mit 27 den magischen Wendepunkt erreicht? Ab wann empfindet man es nicht mehr als Beleidigung, sondern als Kompliment, jünger auszusehen?

Natürlich ist es schwer, das Alter anderer Menschen zu schätzen. Pubertierende Teenager investieren viel Zeit und Mühe, um älter zu wirken. Mädels tragen beim Discobesuch hohe Schuhe, kurze Röcke und eine dicke Make-up-Schicht, bei der sich die Farbe des Gesichts deutlich vom Hals unterscheidet. Jungs machen ihren Rollerführerschein, täuschen eine lässige Scheiß-egal-Haltung vor und präsentieren stolz ihre ersten drei Bartstoppeln (mein Kollege Wolfgang (56) macht das übrigens immer noch, merkt er an).

Der Einschnitt in meinem Leben

Bis ungefähr 25 konnte ich es kaum erwarten, älter zu werden. In meinen Augen erlangte man mit jedem weiteren Jahr mehr Verantwortung, Entscheidungsfreiheit und Selbstständigkeit. Dann muss es einen Einschnitt in meinem Leben gegeben haben. Seitdem die 30 wohl oder übel näherrückt, kann ich es nicht mehr ausstehen, Entscheidungen zu treffen. Plötzlich ist einem die Verantwortung zu groß, die Selbstständigkeit zu viel und die Freiheit zu grenzenlos.

Früher habe ich genervt mit den Augen gerollt, wenn eine Verkäuferin mich nach meinem Ausweis fragte, wenn ich im Supermarkt Alkohol kaufen wollte. Neulich konnte ich mir das Grinsen nicht mehr verkneifen, als ich wegen einer kleinen 0,2-Liter-Fruchtsecco-Flasche nach meinem Alter gefragt wurde. Die darf man übrigens ab 16 kaufen ...

Ein Babyface ist ein Geschenk

Der Zeitpunkt kommt, an dem wir uns unsere Jugend zurückwünschen. Manche haben so ein großes Pro­blem mit dem Älterwerden, dass sie sich ihre Falten mit Botox aufspritzen, das Gesicht liften und die Brüste straffen lassen – während sich das Teenager-Mädchen künstliche Fingernägel anklebt und Socken in den BH stopft, um wie eine Erwachsene auszusehen. Wir wollen immer das, was wir nicht haben. Ist das nicht absurd? So gesehen ist ein „Babyface“ ein großes Geschenk, das man erst später zu schätzen weiß.

Vergangene Woche habe ich einen großartigen Leserbrief bekommen, der mich sehr zum Schmunzeln brachte. Ein Mann berichtete, dass er diese Kolumne bereits seit fast drei Jahren verfolge. „Ich, jetzt 71 Jahre alt, spüre, wie die Zeit vergeht und man älter wird. Auch im Aussehen“, schrieb er. „Annabell jedoch bleibt immer ‚jugendlich‘ und gleich ‚frisch‘ auf dem abgebildeten Foto.“ Deshalb schlug er vor, das alte Foto mal gegen ein zeitgemäßeres auszutauschen. „Das würde mich sehr beruhigen, wenn nicht nur ich älter werde.“

Sie haben absolut recht. Das Bild sollte definitiv mal erneuert werden. Ich kann diese karierte Bluse auch nicht mehr sehen. Außerdem war ich noch 24, als das Foto entstanden ist. Noch ein junger Mensch. Der bin ich nämlich per Gesetz nicht mehr, wie ich erschreckend bei der Recherche feststellen musste. In Deutschland gilt man nur unter 27 Jahren als junger Mensch. Womöglich liegt hier die magische Altersgrenze, ab der es einen nicht mehr stört, hin und wieder als Schülerpraktikantin durchzugehen.