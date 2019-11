Die Wecker-App Alarmy ist ein Werk des Teufels!

Wenn der Wecker mich morgens aus dem Tiefschlaf reißt, weiß ich nicht, wo ich bin, wie ich heiße und in welchem Jahr ich lebe. Gut, das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber Sie wissen, welches Gefühl ich meine. „Nur noch ein paar Minuten schlummern“, murmele ich meinem Freund zu. Er gehört zu der äußerst rätselhaften Sorte Mensch, die schon vor ihrem Wecker wach wird. Irgendwie schaffe ich es, mit geschlossenen Augen den nervigen Klingelton auf meinem Handy auszuschalten. Wie ein Embryo im Bauch der Mutter rolle ich mich unter der Bettdecke zusammen, fange leise an zu wimmern. „Kannst du Schulzi anrufen und ihm sagen, dass ich heute nicht in die Redaktion komme?“

Jeden Morgen läuft dasselbe Spektakel ab. Natürlich stehe ich irgendwann auf. Schulzi, mein Chef, wartet schließlich auf mich. Doch besonders während der dunklen Jahreszeit fühlt sich mein Bett wie ein Magnet an, der mich magisch anzieht. Mein Freund gibt sich wirklich die allergrößte Mühe, mir den Schritt aus dem warmen Nest in die kalte Umgebung so einfach wie möglich zu machen – er hat sogar einen eigenen Guten-Morgen-Song für mich gedichtet. Ja, hinter verschlossenen Türen spielen sich merkwürdige Aufwachrituale ab. Angeschlagen durch ständiges "Gesnooze" Von einem der wohl ungewöhnlichsten Wege, in den Tag zu starten, erzählte mir neulich meine Freundin Dani. Sie liebt das Gefühl, nachts aufzuwachen, auf die Uhr zu schauen – und festzustellen, dass sie noch ein paar Stunden weiterschlafen kann. Deshalb stellt sie sich pro Nacht drei Wecker. Das erste Mal klingelt er um 4 Uhr. Sie schaltet ihn aus, dreht sich erleichtert wieder um. Eine halbe Stunde später, um 4.30 Uhr, bimmelt er wieder. Dasselbe Spiel noch mal. Um 5 Uhr wird es schließlich ernst, ihre Nacht ist beendet, sie muss aufstehen. Seit sieben Jahren beginnt Dani so ihren Morgen. Ihren Partner treibt sie damit in den Wahnsinn. Das Schicksal meiner Freundin, schwer aus dem Bett zu kommen, teilen viele Menschen (ich zum Beispiel). Immer wieder drücken sie die Schlummertaste ihres Weckers, um sich ein paar Extraminuten im Bett zu verschaffen. Laut dem US-amerikanischen Schlafforscher Robert Rosenberg ist dieses Verhalten auf Dauer furchtbar ungesund, weil es den Schlafrhythmus durcheinanderbringt. Das Gehirn weiß durch das ständige „Gesnooze“ gar nicht mehr, wann es wach oder müde sein soll. Die Folge: Wir sind tagsüber angeschlagen. Unsere Unfähigkeit, morgens zackig aus dem Bett zu springen, liegt an einem chronischen Schlafmangel, sagt Rosenberg – dem sogenannten Social Jetlag. Ein Grund sei unsere exzessive Nutzung von Handys, Laptops und Tablets vor dem Schlafengehen. Deren blaues Licht würde die Melatoninproduktion hemmen. Grotesk, dass ausgerechnet Apps entwickelt wurden, um uns das Aufstehen zu erleichtern. Handywecker Alarmy ist ein Werk des Teufels Kürzlich habe ich „Alarmy“ getestet. So viel sei vorweggenommen: Dieser Handywecker ist ein Werk des Teufels. Damit sich der Alarm ausstellen lässt, muss man eine Aufgabe erfüllen, die man selbst auswählen kann. Um zu wissen, worauf ich mich einlasse, habe ich die Funktionen im wachen Zustand nach dem Frühstück ausprobiert. Beispielsweise musste ich drei Rechenaufgaben hintereinander lösen. Mir blieben nur wenige Sekunden. Mein Herz begann zu rasen. Glauben Sie mir, ich habe mich nicht umsonst entschieden, im Job mit Worten anstatt mit Zahlen zu arbeiten. Noch fieser war allerdings eine andere Aufgabe, die mir die App stellte: Zunächst musste ich ein Foto von einem Gegenstand außerhalb meines Bettes machen – ich habe mich für das Waschbecken im Badezimmer entschieden. Als der Alarm einsetzte, war ich gezwungen aufzustehen, um das Becken erneut zu fotografieren. Und zwar exakt in demselben Winkel. Ich habe vier Versuche gebraucht. Obwohl ich hellwach war. Das Klingeln wurde immer lauter. Und meine Laune schlechter. Also habe ich die App direkt wieder gelöscht. Inzwischen habe ich eine andere Lösung gefunden: Jeden Morgen stelle ich mir den Wecker auf fünf Minuten, bevor ich hochmuss. So bleibt mir genügend Zeit, um ausführlich zu jammern. Bis mein Freund sagt: „Ich habe Schulzi gerade angerufen. Er sagt, du sollst deinen Körper in die Redaktion schwingen!“