Wer? Das Akustik-Duo Pockets Full Of Change in der „Digitalen Kulturreihe“ des Hamburger Abendblatts (unterstützt von „About You“).

Was? American-Folk-Songs der beiden Hamburger Jonas Puschke und Christopher Timm, die gerade erst ihr Debütalbum „Kingdom Of Your Mind“ herausgebracht haben.

Warum? Weil die Musik wirklich Spaß macht, lässig ist und man die Erfahrung und die Leidenschaft der Straßenmusik spürt. Die Band selbst nennt die Punchbrothers und Dan Tyminski als Referenzgrößen. Letztes Jahr waren sie Support für Stefan Gwildis im Stadtpark.

Kostenlos? Ja. Stattdessen könnte man in das neue Album investieren ...