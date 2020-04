Hamburg. Wenn das Publikum nicht zur Kunst kann, muss die Kunst zum Publikum. Die „Digitale Kulturreihe“ des Abendblatts bringt vor allem Hamburger Musiker, Autoren und Entertainer in die Wohnzimmer unserer Leser (und Zuschauer!).

An diesem Mittwoch, 1. April, steht um 20.15 Uhr Perry O'Parson auf dem digitalen Spielplan. So bleiben die Künstler auch in der Coronakrise mit dem Publikum in Kontakt.

Hier geht es zur digitalen Kulturreihe: