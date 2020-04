Wer? Die Hamburger Band kollektiv22 spielt an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr live auf der Bühne des Ernst Deutsch Theaters, übertragen in der „Digitalen Kulturreihe“ des Hamburger Abendblatts

Was? Alternativer Pop mit deutschen Texten. Angefangen haben die Jungs mit Straßenmusik, sein Comeback feierte das Kollektiv im Januar im ausverkauften Knust.

Warum? Weil die Energie der Band gut ist. Sänger Daniel Schütter ist Schauspieler und war zuletzt in „Pension Schöller“ und in „Leonce und Lena“ am Ernst Deutsch Theater zu sehen.

Kostenlos? Ja.