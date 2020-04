Hamburg. Immer mehr Künstler bleiben in der Coronakrise mit dem Publikum per Internet in Kontakt. Ob Konzert, Lesung oder Podcast: Wir geben in jeder Ausgabe einen Tipp, diesmal wieder aus unserer eigenen „Digitalen Kulturreihe“.

Wer? DJ Jerome in der „Digitalen Kulturreihe“ des Hamburger Abendblatts.

Was? Ein exklusives DJ-Set des Hamburger Plattenmannes.

Warum? Weil man auch mal tanzen muss. Hoch vom Sofa und zu House-, Dance- und Partymusik selbst zappeln. Geht auch mit gleichzeitigem Facetime- oder Skype-Kontakt zu Freunden. Eine seltsame Form von Clubabend, zugegeben, aber besser als gar keine ...

Wie oft? Heute um 20.15 geht es los auf abendblatt.de, danach kann man sich DJ Jerome jederzeit ins Wohnzimmer holen. Auch die anderen Beiträge der „Digitalen Kulturreihe“ (Joja Wendt, Symphoniker, Tom Klose) sind mit Unterstützung von About You unter www.abendblatt.de/kulturreihe aufrufbar.

Kostenlos? Ja.

Hier geht es zur digitalen Kulturreihe: