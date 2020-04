Hamburg. Ins Konzert oder in die Oper darf niemand gehen – also liefern wir das Allee Theater zu Ihnen nach Hause. Im Rahmen unserer „Digitalen Kulturreihe“ sind am Karfreitag um 21 Uhr Natascha Dwulecki (Sopran) und ihr Kollege Titus Witte (Bariton) dabei.

Zu hören gibt es auf abendblatt.de (präsentiert von About You) Oratorien, Geistliches und Oper – von Bach, Beethoven, Mozart. Am Klavier begleitet Ettore Prandi, musikalischer Leiter der Kammeroper. Natürlich steht auch etwas aus der Matthäuspassion zum Anlass auf dem Programm.

Alle bisherigen Folgen der Digitalen Kulturreihe können Sie hier abrufen