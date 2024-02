Hamburg. Schwules Sündenbabel bis Modeschuppen: Wo Madonna feierte – und Mick Jagger rausgeworfen wurde. Ein Club erlebte mehrere Schießereien.

„Oh, schon hell“: Nach einer langen Partynacht in Hamburg kann es immer passieren, dass die Tür, die hinter einem im Morgenlicht zufällt, nie wieder aufgeschlossen wird. Denn zur Clubkultur gehört auch ein steter Wandel, freiwillig oder erzwungen. In wie vielen Konzert- und Tanzschuppen in den vergangenen 60 Jahren die Lichter ausgegangen sind, ist nicht abzuzählen. Was bleibt, sind Erinnerungen, manche noch frisch, viele verblasst. Golem, Café Keese, Voilà, Brainstorm, Tempelhof. Headbanger‘s Ballroom, Punishment, After Shave, Posemuckel, Cleopatra, Grafitti, Rubin, Schallwerk. Wer erinnert sich noch?