Hamburg. Wo geht Elektro steil? Wo rockt der Metalhead? Wo tanzt man schick – oder nackt? Die besten Adressen für Partys und Konzerte.

„Auf geht‘s, ab geht‘s, drei Tage wach: Nächste Party kommt bestimmt, drei Tage wach.“ Das Ende der letzten Party, die Zugabe des letzten Konzerts ist in einer Stadt wie Hamburg schon der Auftakt für das nächste Druff und die nächste Dröhnung. Über hundert Musikspielstätten, wie es im Behördendeutsch heißt, sind in der Stadt verteilt. Jeder noch so absurde Musikgeschmack hat seine Heimat, seine Clubs, von Mainstream bis Subkultur, zu Lande und zu Wasser.