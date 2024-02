Hamburg. Raverinnen und Raver aufgepasst: Das PAL Hamburg feiert bald Neueröffnung – mit bekannten DJs. Ab wann und wo wieder getanzt wird.

Sind die schnellen Brillen schon eingestaubt? Die Mesh-Oberteile vereinsamen in den hinteren Ecken des Kleiderschrankes? Und sowieso: Sind die Raver-Moves schon verlernt, die Waden nicht mehr trainiert? Hoffentlich nicht, denn es gibt beflügelnde Nachrichten für alle Techno-Fans in Hamburg: Das Pal kommt zurück, und zwar bereits Anfang März. Der beliebte Techno-Club am Messeturm musste Anfang des Jahres überraschend schließen – ein harter Schlag für alle Feierwütigen, die aufgrund des Wegfalls der Clubs unter der Sternbrücke sowieso schon in tiefer Trauer versinken.

Doch nun verkündete das Pal auf Instagram Entwarnung: Am 7. März (ja, richtig, an einem Donnerstag) feiert der Club seine Neueröffnung am Congressplatz 2 nahe dem Bahnhof Dammtor. Nicht mehr lange also, dann darf wieder zu 150bpm+-schnellem Techno ekstatisch getanzt und bis in die Nacht durchgezogen werden.

PAL Hamburg Opening: Das ist die neue Location

Das PAL „in neuen Räumlichkeiten, in neuem Gewand, mitten in der Hamburger Innenstadt“, so heißt es in der Ankündigung auf der Website des Clubs. Der Leipziger DJ Vincent Neumann macht den Auftakt, mit dabei sind zudem die gebürtige Italienerin und nun Wahlberlinerin Bconscious und viele andere. Um 22 Uhr geht‘s los, und dann heißt es Party bis 9 Uhr morgens auf zwei Floors – wer also vorhat, bei der Pal-Auferstehung dabei zu sein, sollte sich den Freitag schon mal freinehmen.

Mehr zum Thema

Raver mit Sicherheitsbedürfnis können sich ihre Tickets bereits vorab online kaufen – in der ersten Runde kosten sie 15 Euro, in der zweiten 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Aber Vorsicht: keine Garantie auf Einlass, am Ende entscheidet immer noch der Türsteher.