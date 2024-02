Hamburg. Die unsterblichen Elektropopper begeistern in der ausverkauften Barclays Arena. Das Konzert steht aber auch im Zeichen eines Todesfalls.

Die ersten Takte gehen gleich mal gegen den Krieg, gegen welchen, ist fast schon egal – auch der selbstverschuldete Untergang der Menschheit durch den Klimawandel dürfte hier gemeint sein. In „My Cosmos Is Mine“ singt Dave Gahan erst „No war” und dann „No pain, no shrouds/No final breaths/No senseless death” (Kein Schmerz, keine Leichentücher, kein letzter Atemzug, kein sinnloser Tod). Auftakt mit einem starken Statement.