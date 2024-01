Hamburg. Zum 13. Mal zeichnet das Clubkombinat die besten Clubs, Partys und Initiativen aus. Doch der Abend hat auch etwas von einer Totenmesse.

„Waren das die letzten Hamburger Club Awards?“, fragte das Abendblatt im August 2022, als nach zwei Jahren Corona-Ausbremsung, Publikumsschwund und Kostenexplosion die besten Clubs und Konzepte in Schrödingers Biergarten gekürt wurden. Die Antwort lautet: Nein. Die Club Awards sind wieder da und auch nicht mehr im Sommer unter freiem Himmel, sondern am alten, angestammten Platz im Kalender im Januar: Am Donnerstag wurden die Auszeichnungen zum 13. Mal verliehen, zum ersten Mal im Kent Club neben der Neuen Flora.