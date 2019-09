Live: Bürgerschaft debattiert Klimaschutz und Schulfrieden

In der Aktuellen Stunde geht es um Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Zukunft der Metropolregion und den Schulfrieden.

Hamburg. Fünf Tage nach dem Klimastreik in Hamburg befasst sich die Bürgerschaft am Mittwoch mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Unter dem Titel „Schluss mit „Pillepalle“ in der Klimapolitik - 100.000 Hamburger_innen streiken für das Klima“ hat die Linksfraktion das Thema für die Aktuelle Stunde angemeldet.

Das ebenfalls am vergangenen Freitag von der Bundesregierung verabschiedete Klimapaket ist auch bei Rot-Grün in Hamburg umstritten. Während Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) es als Erfolg sieht, will Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) die Zustimmung Hamburgs im Bundesrat verhindern.

Schulfrieden und Zukunft der Metropolregion

Zweites Thema der Aktuellen Stunde ist auf Antrag der FDP die länderübergreifende Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg, bei der eine am Montag vorgelegt OECD-Studie nach Ansicht der Liberalen wirtschaftspolitische Versäumnisse aufgedeckt hat.

Außerdem werden sich die Abgeordneten unter anderem mit der zwischen SPD, Grünen, CDU und FDP vereinbarten Verlängerung des Schulfriedens befassen. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung soll noch am Rande der Sitzung von den Fraktionschefs Dirk Kienscherf (SPD), Anjes Tjarks (Grüne) und Anna von Treuenfels-Frowein (FDP) sowie dem CDU-Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl, Marcus Weinberg, unterzeichnet werden.