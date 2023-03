König Charles will Kontakt zu Hamburgern und unbedingt in den Hafen

Der britische König ist mit seiner Frau Camilla am Freitag zu Besuch in Hamburg. Er kommt mit dem Zug und hat ein straffes Programm.

Hamburg. Welcome Your Majesty! Am Freitag um 12.30 Uhr kommen König Charles III. und seine Frau Königin Camilla mit einem ICE aus Berlin am Bahnhof Dammtor an – wenn der Zug pünktlich ist. Mit an Bord: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender.

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Tschentscher und dessen Frau Eva Maria Tschentscher besuchen sie dort das Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“. Dann folgt eine Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai in der Altstadt. Nach einem Moment des Innehaltens geht es weiter zum Rathausmarkt, wo die Hamburgerinnen und Hamburger gegen 13 Uhr die Möglichkeit haben sollen, dem Königspaar ganz nahe zu kommen, wenn Bürgermeister Peter Tschen­tscher (SPD) die Ehrengäste dort zum Eintrag in das Goldene Buch der Hansestadt empfängt.

König Charles III. und Camilla Freitag in Hamburg

Ob Charles wie am Mittwoch in Berlin auch Selfies mit Zuschauern macht, ist angesichts der strengen Sicherheitsvorkehrungen – allein 1000 Polizisten werden heute zusätzlich im Einsatz sein – aber eher ungewiss …

Anschließend unternimmt der Monarch mit Bürgermeister Tschentscher und Bundespräsident Steinmeier eine Hafenrundfahrt, an der auch Vertreterinnen und Vertreter des Hafens teilnehmen. Sie wollen mit dem König über die Dekarbonisierung der maritimen Wirtschaft und die Förderung der regenerativen Energien sprechen.

Königin Camilla besucht derweil mit Elke Büdenbender und Eva Maria Tschentscher die Rudolf-Roß-Grundschule am Hafen, die bilingual auf Deutsch und Englisch unterrichtet. Dort treffen sie auch auf den Hamburger Illus­trator und Kinderbuchautor Axel Scheffler („Der Grüffelo“), der hauptsächlich in London lebt. Der Staatsbesuch geht mit einem Empfang auf Einladung der Britischen Botschaft zu Ende. Die Polizei warnt davor, zwischen 12 und 17 Uhr mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, da viele Straßen gesperrt sind – und bittet, mit U- oder S-Bahn anzureisen.

Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen zum königlichen Besuch im Live-Blog.

Die Einschränkungen in der Innenstadt

Beim Besuch von König Charles III. wird die Hamburger City zum Hochsicherheitsbereich. Seit Monaten laufen die geheimen Vorbereitungen. Das einzige offene Geheimnis für alle Hamburger: Man darf am Freitag vom Mittag bis zum späten Nachmittag mit extremen Einschränkungen rechnen.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Bedeutung dieses Ereignisses besonders hervorgehoben: „Dass das neue Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs bei seiner ersten Auslandsreise in Deutschland neben der Hauptstadt auch Hamburg besucht, ist eine große Ehre für die Hansestadt“, sagte Peter Tschentscher.

„Nach dem Brexit und dem Tod der Queen im vergangenen Jahr, der größte Betroffenheit und Anteilnahme in Hamburg ausgelöst hat, ist der Besuch des Königs auch ein starkes politisches Zeichen der Verbundenheit von Deutschland und Großbritannien in schwierigen Zeiten.“

Die britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, sagte vor dem Staatsbesuch des Königs in Deutschland, dass sich Charles III. besonders auf die Rundfahrt durch den Hamburger Hafen freue. Dort wolle der König gemeinsam mit Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmern über „grüne Energie und saubere Häfen“ sprechen. „Ich glaube, dass wir hier noch viel von Hamburg lernen können“, sagt Gallard.

In Berlin war Camilla kaum zu übersehen: Beim königlichen Staatsbankett trug sie ein glitzerndes Kleid. Dabei handelte es sich um eine Kreation des Designers Bruce Oldfield. Es reichte bis zum Boden und war mit glitzernden floralen Mustern verziert. Der Blick auf die Details offenbarte einiges: So trug Camilla ein Diament-Diadem und eine schwere Halskette – beides hatte einmal der verstorbenen Queen Elizabeth II. und Mutter von König Charles III. gehört.

