König Charles in Hamburg: Tornadogefahr? So wird das Wetter beim Staatsbesuch

Wenn König Charles kommt, könnte es richtig stürmisch werden in Hamburg. Was die royalen Fans am Freitag erwartet.

Bei seinem Besuch in Hamburg muss König Charles auf wetterfeste Kleidung achten. Regen und Gewitter sind möglich, sogar ein Tornado ist nicht komplett ausgeschlossen (Archivfoto).

Hamburg bereitet sich schon mit allen Kräften auf den Besuch von König Charles III. und Queen Camilla vor, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, doch das Wetter könnte Gästen und Gastgebern am Freitag einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Das wird nämlich wenig royal, sondern eher britisch regnerisch und stürmisch. Zu den wichtigsten Utensilien sollten neben dem Union Jack also am besten auch Gummistiefel und Regenjacken gehören.

Nach den Worten des Meteorologen Dominik Jung von wetter.net besteht am Donnerstag und auch am Freitag sogar eine erhöhte Tornadogefahr in ganz Deutschland. „Diese Gefahr ist vor allem im Südwesten Deutschlands gegeben, aber auch für den Norden und für Hamburg ist sie nicht komplett ausgeschlossen“, sagt Jung dem Abendblatt.

In Deutschland ist gerade die Kaltfront vom Tief „Lasse“ auf dem Durchmarsch und wird dann morgen von dem Tief „Markus“ abgelöst. „Durch diese Konstellation kann es ordentlich blitzen und donnern und dabei ist dann auch die Wahrscheinlichkeit zur Bildung von Tornados erhöht“, so Jung. „Genau zum royalen Staatsbesuch geht buchstäblich die Post ab. Schauer, Gewitter, Starkregen, Sturmböen, es ist alles drin“, meint der Wetterexperte.

Die Gefahr, dass ein Wirbelsturm Charles III. von der Barkasse im Hafen fegt, dürfte freilich ausgesprochen gering sein. Für den König und die vielen royalen Fans dürfte es am Freitag auf den Stationen zwischen Hauptbahnhof, Rathaus und Elbe am ehesten feucht werden. Auch laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind einzelne Gewitter und schauerartig verstärkter Regen von der Elbe her im Tagesverlauf auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Mit 14 Grad wird es aber zumindest vergleichsweise mild.

Wetter Hamburg: Auch am Sonnabend und Sonntag wird es kaum besser

Am Sonnabend geht es dann ähnlich wechselhaft und unbeständig weiter. Erwartet werden bedecktes Wetter und Regen, im Norden und an der Ostsee am Nachmittag nachlassend und dazu auflockernde Bewölkung. Die Höchstwerte sollen bei neun Grad an der Elbe liegen.

Erst in der Nacht zum Sonntag lassen die Niederschläge im Raum Hamburg nach und es sind größere Auflockerungen zu erwarten. Allerdings besteht bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt dann auch schon wieder Glättegefahr – typisches Aprilwetter eben.