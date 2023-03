König Charles in Hamburg

König Charles in Hamburg Warum sich König Charles so auf den Hamburger Hafen freut

Am 31. Januar besuchen König Charles und Königin Camilla Hamburg und wollen dabei mit Hamburgern ins Gespräch kommen.

Der Besuch in der Hansestadt wird ungewöhnlich. Die britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, verrät, warum das so ist.