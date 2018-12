Dr. Hüseyin Übeyli (45) im Operationssaal in der Asklepios Klinik (AK) St. Georg. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, studierte Medizin in Hamburg und absolvierte seine Facharztausbildung in der AK Barmbek, der AK Wandsbek und der Schön Klinik Eilbek. Seit August leitet er mit Dr. Sven Nagel das krankenhausübergreifende Interdisziplinäre Wirbelsäulen- und Skoliosezentrum Hamburg in der AK St. Georg und AK Wandsbek.