Dr. Joachim Mallwitz (57) an einem Gerät zur Stärkung der Halswirbelsäule. Der Physiotherapeut und Facharzt für Orthopädie studierte Medizin in Hamburg und absolvierte seine Facharztausbildung in der heutigen Asklepios Klinik Barmbek. 2001 gründete Mallwitz mit dem Orthopäden Dr. Gerd Müller und dem Tennisprofi Michael Stich das Rückenzentrum am Michel.