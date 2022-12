Corona: RKI meldet Zahlen ++ Welche Krankheiten nun zunehmen

Laut RKI ist vorerst Schluss mit dem rückläufigen Trend bei den Corona-Infektionen

Das schreibt das Institut in seinem aktuellen Wochenbericht

Der stärkste Anstieg der Inzidenz betrifft Menschen ab 85 Jahren

Andere Atemwegserkrankungen legen deutlich zu

Berlin. Die Corona-Infektionslage in Deutschland hat offenbar vorerst ein Plateau erreicht. Wie aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht, ist der rückläufige Trend zunächst gestoppt. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wird weiterhin bei Menschen über 90 Jahren verzeichnet, der stärkste Anstieg der Inzidenz bei Menschen zwischen 85 und 89 Jahren. Die Zahl derjenigen, die wegen einer schweren akuten Atemwegsinfektion und einer Covid-19-Diagnose im Krankenhaus behandelt werden mussten, verharrt auf relativ hohem Niveau.

Am Freitag meldet das RKI 30.420 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 205,0. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 201,9 gelegen (Vorwoche: 190,8; Vormonat: 279,1). Das RKI registrierte zudem 166 Todesfälle (Vorwoche: 274).

Corona-News von Freitag, 2. Dezember: RKI-Wochenbericht: "Plateau" bei Corona – andere Atemwegserkrankungen legen zu

5.30 Uhr: Die Corona-Inzidenz stagniert – und andere Atemwegserkrankungen legen zu. "Der Infektionsdruck ist im Herbst in allen Altersgruppen generell hoch, da auch die Verbreitung von akuten Atemwegsinfektionen durch den häufigeren und längeren Aufenthalt in Innenräumen schlechter zu verhindern ist", schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem am Donnerstagabend veröffentlichten Wochenbericht zur Entwicklung der Corona-Pandemie.

Bundesweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche im Vergleich zur Vorwoche gleich geblieben, heißt es. In der Woche zuvor war die Corona-Inzidenz im gleichen Zeitraum noch um 17 Prozent gesunken. Die Zahl der Krankenhausbehandlungen von Menschen mit einer schweren akuten Atemwegsinfektion und Covid-19 ging ebenfalls nicht weiter zurück.

Mit Blick auf aktuellere Zahlen hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch auf Twitter geschrieben: "Jetzt beginnt die Winterwelle." So weit geht das RKI in seinem Bericht zur vergangenen Woche nicht. Aber es schreibt: "Aktuell zeichnet sich eine Plateaubildung ab." Am Freitagmorgen gab das RKI die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 205,0 an. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 201,9 gelegen (Vorwoche: 190,8; Vormonat: 279,1).

Der Anteil der Omikron-Sublinie BQ.1.1 nahm in der vorvergangenen Woche weiter zu. Ihr Anteil liegt nun bei 13,4 Prozent. Dennoch werde auch weiterhin mit der zunehmenden Verbreitung von BQ.1.1 keine Erhöhung der Krankheitslast beobachtet, schreibt das RKI. Unterdessen steigt die Zahl anderer Atemwegserkrankungen wie immer in Herbst und Winter merklich an. Lesen Sie mehr: RSV-Infektion: Das sind die typischen Symptome bei Kindern

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Donnerstag, 1. Dezember finden Sie hier.

