Corona: Was eine Impfung für Kleinkinder und Babys bedeuten würde

Pandemie Corona: Was passiert, wenn Kleinkinder geimpft werden dürfen

Berlin. Kinder unter fünf Jahren erhielten die Corona-Impfung in Deutschland bisher nur in Ausnahmefällen. Doch nachdem die EU im Oktober zwei Corona-Impfstoffe – einen von Pfizer/Biontech und einen von Moderna – zuließ, dürfte auch die Ständige Impfkommission (Stiko) nachziehen.

Bereits kurz nach der EU-Entscheidung hatte die Stiko diesbezüglich Beratungen angekündigt und wollte innerhalb kurzer Zeit eine Empfehlung für medizinisches Personal und Eltern abgeben. Was ändert sich, wenn Kinder unter fünf Jahren und Babys ab sechs Monaten gegen Corona geimpft werden dürfen?

Welche Corona-Impfstoffe gibt es jetzt für Kleinkinder?

Im Oktober hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Zulassung von zwei Corona-Impfstoffen für Babys ab sechs Monaten empfohlen. Die EU-Kommission steuerte später die offizielle Zulassung bei. Beide Impfstoffe waren bereits für Erwachsene und Kinder ab fünf beziehungsweise sechs Jahren zugelassen. Die Dosen für Babys und Kleinkinder sind allerdings deutlich niedriger.

Mit einer Empfehlung der Stiko dürften die beiden Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna bald auch in Deutschland an Kleinkinder verimpft werden. Wie der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens dieser Redaktion nach der EU-Zulassung erklärt hatte, wollte die Kommission zunächst über Studiendaten beraten und das Infektionsgeschehen in der jungen Altersgruppe beobachten.

Corona-Impfung für Kleinkinder: Was müssen Eltern beachten?

Wie viele Impfdosen die Stiko dann für Babys und Kleinkinder empfiehlt, ist noch nicht geklärt. Denkbar ist, dass sich die Stiko in ihrer Empfehlung im Prinzip an den Vorgaben für Kinder über fünf Jahren orientiert: Gesunden Kindern zwischen fünf und elf Jahren empfiehlt die Kommission derzeit nur eine Impfung – vorausgesetzt, sie haben keinen Kontakt zu einer Risikoperson. Dann empfiehlt die Stiko zwei Dosen.

In anderen Fällen sind zwei Impfstoffdosen nur nach elterlicher Rücksprache mit Arzt oder Ärztin möglich. Auch jene Kinder über fünf, die selbst zu den Risikopatienten und -patientinnen zählen, sollen bis zu zwei Auffrischimpfungen erhalten dürfen. Noch ist allerdings nicht klar, inwieweit die Stiko diese Vorgaben auch bei einer Empfehlung für Kleinkinder übernehmen würde.

Kleinkinder und Babys haben bei Covid generell eher selten einen schweren Krankheitsverlauf

Corona: Impfung für Kleinkinder nichts besonders gefragt

Lange konnten Kleinkinder in Deutschland nur nach dem sogenannten Off-Label-Verfahren geimpft werden. Mit der EU-Zulassung veränderte sich die Lage für Kinderärztinnen und -ärzte insofern, als dass sie zumindest explizit für die Alterskategorien zugelassene Impfstoffe verwenden konnten.

Jakob Maske, Bundespressesprecher beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), hielt sich bei der Nachfrage nach den Impfstoffen für Kleinkinder aber zunächst bedeckt. "Wir sehen in der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen, dass das Impfangebot nur schleppend angenommen wird", sagte er dieser Redaktion im Oktober. "Es ist nicht zu erwarten, dass das bei den jüngeren Kindern anders ist."

Das liege zum einen daran, dass in der Altersgruppe ohnehin nicht mit einem schweren Krankheitsverlauf zu rechnen sei. Zum Anderen dürfte aber auch das allgemeine Infektionsgeschehen einen Anteil an diesem Trend tragen: Das Robert Koch-Institut vermeldete zuletzt sinkende Corona-Zahlen und Inzidenzen. (reba)

