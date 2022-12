Corona: RKI sieht wieder steigende Zahlen ++ Inzidenz am Freitag bei 219,9

In Israel haben die Behörden erstmals eine Doppelerkrankung mit dem Grippevirus und dem Coronavirus festgestellt. Betroffen ist eine Schwangere.

Berlin.

Das RKI registriert am Freitag mehr als 35.000 Corona-Neuinfektionen

Der RKI meldet in seinem Wochenbericht eine steigende Corona-Inzidenz

Gleichzeitig sei aber laut Datenlage noch keine Winter-Welle absehbar

Das RKI sieht eine Stabilisierung bei den Hospitalisierungen

Berlin. Der Winter bricht über Deutschland herein. Noch scheint eine Corona-Welle aber in weiter Ferne. Zwar hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor einem möglichen Anstieg der Infektionen gewarnt; das Robert Koch-Institut sieht aber in seinem Wochenbericht noch keinen enstprechenden Trend.

Das Institut gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Freitag mit 35.826 (Vorwoche: 30.420) an. Die bundesweite Inzidenz lag bei 219,9. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 214,2 gelegen (Vorwoche: 205,0; Vormonat: 294,1). Das RKI registrierte 167 Todesfälle (Vorwoche: 166) innerhalb eines Tages.

Corona-News von Freitag, 9. Dezember: RKI meldet Zahlen für Freitag

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 219,9 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 214,2 gelegen (Vorwoche: 205,0; Vormonat: 294,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 35.826 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 30.420) und 167 Todesfälle (Vorwoche: 166) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 36.726.061 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Corona-News von Donnerstag, 8. Dezember: RKI sieht steigende Corona-Inzidenz – noch kein Trend

19 Uhr: Atemwegserkrankungen sind zwar sehr stark verbreitet - ein Beginn der befürchteten Corona-Winterwelle ist in Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) aber bisher nicht sicher ablesbar. Das RKI schreibt in seinem Covid-19-Bericht von Donnerstagabend zwar von einer Zunahme der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um acht Prozent. Ob es sich dabei um einen Trend handelt, könne aber noch nicht abschließend bestätigt werden. Zuletzt lagen die Werte längere Zeit auf ähnlichem Niveau.

Das RKI blickt im Bericht auf mehrere Faktoren, da die Inzidenz allein das Geschehen nur unvollständig widerspiegelt. Bei der Zahl der Krankenhausbehandlungen zu Covid-19 sprechen die Autoren von einer Stabilisierung der Fallzahlen im Wochenvergleich; bei der Zahl der Intensivpatienten mit Corona-Nachweis habe es jedoch eine Zunahme um zehn Prozent auf knapp 1000 gegeben.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Mittwoch, 7. Dezember finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.