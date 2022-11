Corona: Laut RKI-Bericht sinkende Inzidenzen – außer bei einer Altersgruppe

Wochenbericht des RKI: Weniger Infektionen und weniger Krankenhausaufenthalte

China verhängt einen fünftägigen Lockdown für mehr als sechs Millionen Menschen

Bundesgesundheitsminister Lauterbach erwartet eine Corona-Winterwelle

Die Länder starten eine Initiative für das Ende der Maskenpflicht

Das RKI teilte am Donnerstag neue Zahlen mit

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldet nach wie vor aktuelle Zahlen zu den Corona-Neuinfektionen und Todesfällen in Deutschland. Am Donnerstag gab das Institut die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 186,9 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 177,9 gelegen (Vorwoche: 199,2; Vormonat: 584).

Innerhalb eines Tages kamen zudem 38.090 neue Infektionen (Vorwoche: 33.306) und 163 Todesfälle (Vorwoche: 162) hinzu. Allerdings lassen sich die Daten nurmehr eingeschränkt vergleichen, weil die Testbereitschaft abnimmt und viele Gesundheitsämter keine Zahlen übermitteln. Expertinnen und Experten rechnen daher mit einer hohen Dunkelziffer.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt trotz sinkender Infektionszahlen weiterhin vor einer möglichen Winterwelle und appelliert vor den Lockerungen in der Ländern an die Geduld der Bevölkerung. Dennoch fand Lauterbach am Donnerstag im Bundestag optimistische Worte: Wenn das Coronavirus sich nicht mehr sprunghaft verändere, gäbe es im kommenden Jahr wahrscheinlich "Möglichkeiten, mit dem Virus ganz anders umzugehen."

Corona-News von Donnerstag, 24. November: RKI: Bisher weiter abnehmender Trend bei Corona-Zahlen

17.35 Uhr: Der abnehmende Trend bei den gemeldeten Corona-Fällen in Deutschland hat sich laut Robert Koch-Institut (RKI) nochmals fortgesetzt. Bundesweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche im Vergleich zur Woche davor erneut um 17 Prozent gesunken, heißt es im RKI-Wochenbericht zur Entwicklung der Corona-Pandemie von Donnerstagabend. Die meisten Ergebnisse beziehen sich auf die vergangene Woche. Die höchsten Inzidenzen betrafen demnach Menschen über 90 Jahren, für die auch der geringste Rückgang der Inzidenzwerte seit der Woche davor vermerkt wurde.

Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Covid-19 ging laut Bericht ebenfalls weiter zurück. Auch auf den Intensivstationen im Land wurden demnach weniger Schwerkranke mit dem Virus behandelt. Zudem berichtet das RKI von einem Rückgang der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Der Rückgang der Erkrankungszahlen zeige sich seit Mitte Oktober, hieß es.

In den kommenden Wochen sei aber saisonal bedingt mit einer hohen Zahl an respiratorischen Erkrankungen generell zu rechnen, hieß es auch. "Insbesondere die Positivenrate und die Zahl der Erkrankungen durch Influenza zeigen einen deutlich steigenden Trend, zudem führen RSV-Infektionen insbesondere bei Kleinkindern vermehrt zu Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen."

China reagiert mit drastischen Maßnahmen auf Rekordanstieg bei Corona-Fällen

14.20 Uhr: China hat einen Rekordanstieg bei den Corona-Fällen gemeldet und erneut zu drastischen Maßnahmen gegriffen: Rings um die größte iPhone-Fabrik des Landes in der Stadt Zhengzhou, an der es zuletzt zu gewaltsamen Protesten gekommen war, wurde am Donnerstag ein Lockdown für mehr als sechs Millionen Menschen verfügt. Zuvor war die Zahl der landesweiten Neuinfektionen auf den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie vor fast drei Jahren geklettert.

Wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte, wurden am Mittwoch landesweit 31.444 Neuinfektionen erfasst. Verglichen mit Chinas riesiger Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen ist die Zahl aber immer noch gering. Der bisherige Rekordwert bei den Neuinfektionen stammte von Mitte April mit gut 29.000 Fällen, damals war für die Wirtschaftsmetropole Shanghai ein rigider Lockdown verhängt worden.

Lesen Sie auch: Chinas Null-Covid-Strategie schlägt in Frust und Gewalt um

China ist die letzte große Volkswirtschaft, die eine sehr strenge Null-Covid-Politik verfolgt. Selbst kleine Corona-Ausbrüche können zu Lockdowns bis hin zur Abriegelung ganzer Städte und zu Betriebsschließungen führen, was die Wirtschaft und den Alltag der Menschen massiv belastet. Der nun für die zentralchinesische Stadt Zhengzhou verkündete Lockdown soll ab Freitag für zunächst fünf Tage gelten. Die betroffenen mehr als sechs Millionen Menschen sind die Hälfte der Einwohner der Stadt.

Lauterbach wirbt noch für Geduld in Corona-Krise

12.27 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angesichts von Aussichten auf eine baldige Entspannung der Corona-Lage vor zu früher Sorglosigkeit gewarnt. Es gebe "Hinweise auf eine Entschärfung der Situation", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Das hänge damit zusammen, dass die Art der Virus-Weiterverbreitung in eine Sackgasse zu geraten scheine, indem nur noch geringe Veränderungen für das Virus möglich seien, noch ansteckender zu werden. "Wenn es jetzt keine Sprunginnovationen durch das Virus mehr gibt, dann sehen wir tatsächlich im nächsten Jahr Möglichkeiten, mit dem Virus ganz anders umzugehen."

«Jetzt gibt es hier einen Überbietungswettbewerb: Welches Land kann zuerst lockern? Das ist ein Stück weit populistisch»: Karl Lauterbach.

Foto: Carsten Koall/dpa

Initiative für einheitliches Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr

12.08 Uhr: In der Debatte um die Corona-Schutzregeln kommt aus den Ländern eine Initiative für ein koordiniertes Ende der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Vorsitzende der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister, Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne), sagte am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Mein Ziel ist es, dass sich die Bundesländer hier auf ein einheitliches Vorgehen einigen."

Für eine Sonderkonferenz der Ressortchefs an diesem Dienstag habe Bremen daher als Vorsitzland den Antrag eingereicht, die Maskenpflicht im ÖPNV bundesweit zur Einführung des vorgesehenen "Deutschlandtickets" Anfang März abzuschaffen. "Das muss aber unter dem Vorbehalt stehen, dass es die Pandemielage zulässt."

Über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs können die Länder selbst entscheiden. Für Fernzüge und Fernbusse ist dagegen laut Infektionsschutzgesetz bundesweit bis zum 7. April 2023 eine FFP2-Maskenpflicht festgeschrieben.

Lauterbach erwartet Corona-Winterwelle und rügt Bundesländer

8.19 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit steigenden Corona-Infektionszahlen im Winter. "Ich glaube, dass wir noch einmal eine Winterwelle bekommen werden", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Er verstehe daher die Eile der Bundesländer bei den Lockerungen nicht. "Jetzt gibt es hier einen Überbietungswettbewerb: Welches Land kann zuerst lockern? Das ist ein Stück weit populistisch." Zudem gefährde es diejenigen, die sich selbst nicht gut schützen könnten, sagte Lauterbach.

Er verwies auf rund 1000 Menschen, die pro Woche mit dem Coronavirus sterben und eine unerwartet hohe Übersterblichkeit im Oktober. Die Überlegung Bayerns und Schleswig-Holsteins, in wenigen Wochen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abzuschaffen, kritisierte der SPD-Politiker. Einer solchen "leichtsinnigen" Entscheidung werde man sich nicht anschließen. Mehrere Bundesländer haben zudem Isolationspflichten für Corona-Infizierte aufgehoben.

In den vergangenen Wochen waren die Corona-Infektionszahlen in Deutschland deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 186,9 an.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Donnerstag, dem 17. November finden Sie hier.

