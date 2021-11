Corona-Gipfel heute: Lockdown & Co. - Welche Beschlüsse und Regeln drohen

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse zurückgewiesen: Sie seien "in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie" mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen.

Beim Corona-Gipfel mit Angela Merkel und Olaf Scholz geht es um die aktuelle Corona-Lage

Die von der CDU und CSU geführten Länder fordern härtere neue Regeln, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen

Im Gespräch ist unter anderem eine allgemeine Impfpflicht

Welche Beschlüsse könnte es geben?

Angesichts der weiter eskalierenden Corona-Lage und dem zusätzlichen Auftauchen der Omikron-Variante haben sich Bund und Länder für Dienstag auf eine Art informellen Corona-Gipfel geeinigt. In den vergangenen Tagen war von verschiedenen Seiten auf eine kurzfristige Beratung zwischen Bund und Ländern gedrängt worden.

Corona-Gipfel: Das ist die Agenda für Dienstag

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst mahnte bereits an, Kontaktbeschränkungen bundesweit "gemeinsam und einheitlich" zu gestalten. Noch unterscheiden sich die Corona-Regeln in den Bundesländern teils deutlich.

Darüber hinaus werden beim informellen Corona-Gipfel am Dienstag aller Voraussicht nach diese Themen besprochen werden:

Die Ausweitung und oder Vereinheitlichung der 2G-plus-Regel für Veranstaltungen,

die Begrenzung der Zuschauer in Fußballstadien,

die Schließung von Clubs und Diskotheken,

die Vorstellung des neuen Corona-Krisenstabs.

eine mögliche Impfpflicht für alle

SPD will Impfungen massiv ausweiten

Die Sozialdemokraten sprechen sich laut Medienberichten für eine allgemeine Impfpflicht aus. Der designierte Kanzler Olaf Scholz wird in Berichten zitiert, er werde als Abgeordneter dafür stimmen. Die SPD plant außerdem, die Impfungen stark auszuweiten. Wie aus einem Papier hervorgeht, aus dem die "Rheinische Post" zitiert, soll es nun kräftig vorangehen.

Bis Weihnachten sollen insgesamt 30 Millionen Dosen verimpft werden – und zwar Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

Der Kreis derjenigen, die impfen dürfen, soll nach dem Willen der künftigen Ampel-Koalition ausgedehnt werden. Auch Tierärzte, Apothekerinnen und Pflegefachkräfte sollen kurzfristig impfen dürfen.

Der Impfschutz lässt mit der Zeit deutlich nach. Deshalb will die SPD den Impfstatus nach sechs Monaten nicht mehr als vollständig anerkennen. In einer "Übergangszeit bis Ende Januar/Februar" soll der Impfstatus nach der zweiten Impfung noch für bis zu neun Monate gültig sein.

Einzelhandel: Die 2G-Regeln sollen nach dem Willen der SPD auf Geschäfte des Einzelhandels ausgeweitet werden. Ausnahme: Geschäfte des täglichen Bedarfs. Der Einzelhandel soll für die Kontrollen zuständig sein.

Unions-Länder wollen konkrete Beschlüsse bei Beratung mit Merkel

Die unionsgeführten Länder sowie Baden-Württemberg dringen auf konkrete Mindestbeschlüsse bei den Beratungen. Laut einer Beschlussvorlage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verständigten sich die sogenannten B-Länder vor den Beratungen an diesem Dienstag auf einen fünf Punkte umfassenden Forderungskatalog mit Schutzmaßnahmen:

Ungeimpfte sollen sich künftig nur mit maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Geimpfte, Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren würden bei der Gesamtpersonenzahl nicht mitgezählt.

Schließung von Clubs und Diskotheken; bei Großveranstaltungen dürfe die Kapazität nur zu einem Drittel ausgelastet werden.

Für den Fall, dass der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht erneut feststellt, bitten die unionsgeführten Länder den Bund, bis zum 10. Dezember das Infektionsschutzgesetz so anzupassen, dass ihnen bestimmte Maßnahmen vollumfänglich und über den 15. Dezember hinaus zur Verfügung stehen.

Außerdem wollen die sogenannten B-Länder, dass die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht eingeleitet wird.

Bund-Länder-Beratungen: Diskussion über Urteil zur Bundesnotbremse

Bei der Bund-Länder-Runde soll es zudem eine Diskussion über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Klagen gegen die gesetzliche Bundesnotbremse geben. Am Dienstagmorgen hatten die Karlsruher Richter Stellung bezogen und damit erklärt, was der Staat den Bürgerinnen und Bürgern zumuten darf, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen.

Die Richter äußerten sich sowohl zu Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen als auch Schulschließungen. So hätten die vergangenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zwar in die Grundrechte eingegriffen, angesichts der "äußersten Gefahrenlage der Pandemie" seien die strengen Vorschriften aber dennoch verfassungsmäßig gewesen.

Im Frühjahr 2021 hatte der Bund zudem Wechselunterricht und Schulschließungen angeordnet. Auch diese Maßnahmen billigte das Bundesverfassungsgericht. Klagen von Schülern und Eltern dagegen wurden entsprechend abgewiesen.

Corona-Gipfel: Drohen wieder Schulschließungen?

Auch Schulen könnten ein Thema beim Corona-Gipfel sein. Nie wieder geschlossene Schulen – so hieß das Credo noch vor wenigen Tagen, besonders aufseiten der FDP. Für flächendeckende Schulschließungen gibt es derzeit auch keine rechtliche Grundlage mehr. Erste FDP-Politiker deuteten am Montag aber bereits an, dass es doch noch Bewegung in diesem Punkt geben könnte.

Auf die Frage, ob sie Schulschließungen ausschließen könne, sagte die designierte FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, dass man mit der neuen Virusvariante Omikron derzeit die Entwicklungen noch nicht absehen könne. Schulschließungen müssten das letzte Mittel sein. Mehr zum Thema: Müssen Schulen in Deutschland bald wieder schließen?

Corona-Gipfel ist keine Ministerpräsidentenkonferenz

Bei dem Gipfel handelt sich ausdrücklich nicht um eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), wie sie für den 9. Dezember vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz findet die seit 13 Uhr laufende Telefonschalte in der gleichen Besetzung wie die MPK statt.

Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sagte, bei dem informellen "Informationsgespräch" zwischen den Ländern seien vorerst keine neuen Beschlüsse zu erwarten. "Beschlüsse sind für heute nicht geplant. Das war die Vorbedingung für das Treffen", so Braun gegenüber RTL und ntv.

Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs und -chefinnen nimmt auch Merkels designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) teil. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass Bundeswehrgeneral Carsten Breuer zugegen sein wird. Er wurde als Leiter des Corona-Kristenstabs bestimmt, der beim Gipfel vorgestellt werden soll. (fmg mit dpa und afp)