Berlin. Welche Ziele steuert AIDA aus Hamburg an? Hier finden Sie alle Reiserouten, die Sie von der Hansestadt aus entdecken können.

AIDA-Cruises wartet im Kreuzfahrt-Jahr 2024 mit vielen Reisezielen und Routen ab Hamburg auf. Hier erfahren Sie, welche Ziele die Flotte in diesem Jahr ansteuert und welche Orte Sie während Ihrer Reise mit dem Schiff entdecken können.

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im Mai 2024: Alle Ziele im Überblick

Für einen Urlaub im Mai bietet AIDA-Cruises Kreuzfahrten bis zu einer Reisedauer von 21 Tagen an. Neben verschiedenen Metropolen in Westeuropa werden auch Ziele in Nordeuropa wie Norwegen und Dänemark angefahren. So können Sie bei einem warmen Croissant den Eiffelturm in Paris besichtigen oder im Tower of London die Kronjuwelen bestaunen, um sich im Anschluss beim traditionellen Afternoon Tea im Ritz aufzuwärmen. Skandinavisches Design und Kaffeekultur können Sie in der dänischen Hauptstadt erleben.

Wer schon immer mal die beeindruckende Flusslandschaft der Norwegischen Fjorde erkunden wollte, kann dies auf der zehntägigen Rundreise mit der AIDAperla zum Geirangerfjord tun. Daneben locken Städte wie Bergen und Trondheim mit bunten Häusern und typisch nowegischer Architektur, die es bei einem Spaziergang zu erkunden gilt. Ebenfalls angeboten wird eine einwöchige Reise mit verschiedenen Halten in Schottland, darunter Newcastle, Edinburgh/Newhaven, Invergordon und die Orkneyinseln. Unten finden Sie eine Übersicht über alle Reisen mit AIDA-Cruises im Mai 2024 von Hamburg aus.

Kreuzfahrten nach Nordeuropa im Mai 2024

04. bis 11.05.2024: In einer Woche bringt Sie die AIDAnova von Hamburg aus über vier Stationen in Norwegen nach Kiel (ab ca. 1.049 Euro pro Person*).

(ab ca. 1.049 Euro pro Person*). 07. bis 11.05.2024: Wen es im Mai 2024 nach Nordeuropa zieht, der kann mit der viertägigen Festival Cruise nach Kopenhagen auf der AIDAprima die dänische Metropole erkunden (ab ca. 1.599 Euro pro Person*).

auf der AIDAprima die dänische Metropole erkunden (ab ca. 1.599 Euro pro Person*). 19. bis 28.05.2024: Mit der AIDAsol können Sie in neun Tagen verschiedene Halte in Großbritannien und Norwegen bereisen (ab ca. 1.789 Euro pro Person*).

bereisen (ab ca. 1.789 Euro pro Person*). 20. bis 30.05.2024: Mit der AIDAperla lassen sich Norwegens Fjorde entlang der Westküste von Hamburg aus in rund zehn Tagen entdecken (ab ca. 1.629 Euro pro Person*).

Kreuzfahrten nach Westeuropa im Mai 2024

11. bis 18.05.2024: In sieben Tagen lassen sich die Metropolen Rotterdam, Paris/Le Havre, Cherbourg und London/Southampton mit der AIDAprima besichtigen (ab ca. 1.189 Euro pro Person*).

mit der AIDAprima besichtigen (ab ca. 1.189 Euro pro Person*). 12. bis 19.05.2024: Schottische Highlights erwarten Sie auf der siebentägigen Rundreise mit der AIDAsol (ab ca. 1.699 Euro pro Person*).

erwarten Sie auf der siebentägigen Rundreise mit der AIDAsol (ab ca. 1.699 Euro pro Person*). 19. bis 28.05.2024: Rund neun Tage dauert die Reise von Hamburg über Großbritannien nach Norwegen mit der AIDAsol, wobei insgesamt sechs Halte von Newcastle über die Shetlandinseln bis nach Kristiansand angefahren werden (ab ca. 1.789 Euro pro Person*).

Geiranger Fjord in Norwegen mit zwei Schiffen auf dem Wasser. © Unlimphotos | traveltelly/Unlimphotos

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im Juni 2024

Im Juni 2024 bietet AIDA-Cruises Kreuzfahrten nach Norwegen entlang der Westküste und zu den Fjorden sowie Routen nach Island und Großbritannien an. Dabei können Sie die Vielfalt Islands mit den Städten wie Akureyri und Reykjavik sowie die norwegische Landschaft erkunden. Zudem werden westeuropäische Metropolen bereist. Dabei wartet die Hauptstadt Belgiens mit tollen Highlights wie dem Grand Place und dem Atomium auf, während sich in Rotterdem die moderne Architektur bewundern lässt. Alle Ziele, die die Reederei im Juni 2024 von Hamburg aus anfährt, haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Kreuzfahrten nach Nordeuropa im Juni 2024

Kreuzfahrten nach Westeuropa im Juni 2024

15. bis 29.06.2024: Rund 14 Tage dauert die Rundreise mit der AIDAprima von Hamburg aus, die verschiedene Metropolen in Norwegen und Westeuropa wie den Niederlanden, Belgien, Frankreich und England ansteuert (ab ca. 4.340 Euro pro Person*).

Esja Gebirge in Reykjavik in Island mit verschneiten Häusern im Vordergrund. © IMAGO/Cavan Images | IMAGO/Atli Mar Hafsteinsson

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im Juli 2024

Im Juli 2024 führen die Wege von AIDA-Cruises zum Polarkreis sowie nach England, Schottland und Norwegen. So können Sie in Island und dem nördlichen Norwegen sowie in Spitzbergen beeindruckende Landschaften bestaunen. Zudem erwarten Sie englische und schottische Städte wie Aberdeen mit dem malerischen Hafen und der sattgrünen Felsküste.

Neben westeuropäischen Metropolen werden auch der Ärmelkanal und der Golf von Biskaya angefahren, wobei eine Route über England, Frankreich und Spanien führt. Hier erwartet Sie die romantische Hafenstadt Brest, während Sie im Guggenheim Museum in Bilbao moderne Kunst betrachten können. Alle genauen Reisen mit AIDA finden Sie in der unteren Übersicht.

Kreuzfahrten nach Nordeuropa im Juli 2024

Kreuzfahrten nach Westeuropa im Juli 2024

02. bis 14.07.2024: Die AIDAsol bringt Sie in 12 Tagen von Hamburg aus durch den Ärmelkanal und zum Golf von Biskaya (ab ca. 2.549 Euro pro Person*).

(ab ca. 2.549 Euro pro Person*). 06. bis 13.07.2024: Mit der AIDAprima erkunden Sie westeuropäische Metropolen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und England in rund sieben Tagen (ab ca. 1.662 Euro pro Person*).

in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und England in rund sieben Tagen (ab ca. 1.662 Euro pro Person*). 06. bis 20.07.2024: Westeuropäische Metropolen wie Rotterdam, Brüssel, Paris und London sowie Norwegen lassen sich von Hamburg aus in rund 14 Tagen mit der AIDAprima besichtigen (ab ca. 4.754 Euro pro Person*).

Hammerfest in Norwegen bei blauem Himmel am Wasser. © IMAGO/Design Pics | IMAGO/Design Pics

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im August 2024

Im August 2024 fährt AIDA ab Hamburg vor allem Ziele in Norwegen an. Ebenso können Großbritannien und westeuropäische Metropolen wie Rotterdam, Brüssel, Paris und London erkundet werden. Neben England und Frankreich wird auch Spanien bereist. Erkunden Sie den Ärmelkanal mit der Isle of Portland und dem französischen Cherbourg und lassen Sie sich vom Golf von Biskaya verzaubern, während Sie Bilbao, Gijon und A Coruna besuchen. Wichtige Informationen zu den AIDA-Reisen von Hamburg im August 2024 sind nachfolgend aufgeführt.

Kreuzfahrten nach Nordeuropa im August 2024

AIDA-Kreuzfahrt nach Westeuropa im August 2024

Isle of Portland in England mit Leuchtturm im Vordergrund. © IMAGO / Panthermedia | IMAGO / Panthermedia

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im September 2024

Neben Norwegen führt Sie AIDA-Cruises im September 2024 auch nach Dänemark, wo Sie Städte wie Aarhus und Kopenhagen besichtigen können. Während die dänische Hauptstadt mit eleganter Architektur, dem verträumten Nyhavn und weiteren tollen Highlights aufwartet, gibt es in Aarhus verspielte Fachwerkhäuser und diverse Museen zu erkunden. Aber auch Kreuzfahrten nach Norwegen und Großbritannien finden statt. Metropolen in Westeuropa und Regionen zwischen England, Frankreich und Spanien können ebenfalls angefahren werden. Unten finden Sie alles Wichtige rund um die AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im September 2024.

AIDA-Kreuzfahrten nach Nordeuropa im September 2024

Kreuzfahrten von AIDA aus Hamburg nach Westeuropa im September 2024

06. bis 15.09.2024: Neun Tage dauert die Kreuzfahrt mit der AIDAsol, die sie über Großbritannien und Norwegen zurück nach Hamburg führt (ab ca. 2.209 Euro pro Person*).

zurück nach Hamburg führt (ab ca. 2.209 Euro pro Person*). 07. bis 21.09.2024: Die zweiwöchige Kreuzfahrt mit der AIDAprima führt Sie von Hamburg aus zu verschiedenen westeuropäischen Metropolen bis nach Norwegen (ab ca. 3.825 Euro pro Person*).

(ab ca. 3.825 Euro pro Person*). 14. bis 21.09.2024: Für sieben Tage ist die AIDAprima auf Metropolen-Tour durch die Niederlande, Belgien, Frankreich und England (ab ca. 1.946 Euro pro Person*).

durch die Niederlande, Belgien, Frankreich und England (ab ca. 1.946 Euro pro Person*). 15. bis 27.09.2024: Mit der AIDAsol bereisen Sie in 12 Tagen den Ärmelkanal sowie den Golf von Biskaya und bereisen Ziele in England, Frankreich und Nordspanien (ab ca. 2.719 Euro pro Person*).

Bunte Häuser und Segelschiffe im Nyhavn in Kopenhagen, Dänemark. © imago/Dean Pictures | IMAGO/Francis Joseph Dean

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im Oktober 2024

Thema der AIDA-Kreufahrten im Oktober 2024 sind vorwiegend norwegische Ziele wie Stavanger, Bergen und Trondheim. Daneben können auch England und Schottland sowie weitere westeuropäische Metropolen angefahren werden. Wer den Sommer noch nicht loslassen will, kann sich auf die Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln begeben, wo mit der Vulkaninsel Teneriffa beeindruckende Gebirgslandschaften sowie wunderschöne Strandabschnitte auf Gran Canaria auf Sie warten, wo vor allem Surfer voll auf ihre Kosten kommen. Mehr Informationen zu allen Reisen der AIDA ab Hamburg im Oktober 2024 finden Sie unten.

Kreuzfahrten nach Nordeuropa im Oktober 2024

Kreuzfahrten nach Westeuropa im Oktober 2024

Kreuzfahrten zu den Kanarischen Inseln im Oktober 2024

18. bis 27.10.2024: Wer die Kanarischen Inseln besuchen möchte, kann mit der AIDAperla von Hamburg aus über Spanien und Portugal nach Lanzarote, Teneriffa und Gran Canaria reisen (ab ca. 3.740 Euro für zwei Erwachsene*).

Weitläufiger Sandstrand an der Küste Teneriffas. © IMAGO/Christian Offenberg | IMAGO/Christian Offenberg

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im November 2024

Im November 2024 fährt AIDA-Cruises mit Oslo die Hauptstadt Norwegens und westeuropäische Metropolen von Hamburg aus an. So können Sie in Oslo das futuristische Opernhaus, den Königspalast und das Fram Museum zur Geschichte der norwegischen Polarreisen ansehen. Mit den Metropolen wie Rotterdam, Brüssel, Paris und London lassen sich hingegen moderne Architektur sowie romantische Altstädte erkunden. Beide Reisen sind unten aufgeführt.

Kreuzfahrten nach Nordeuropa im November 2024

09. bis 13.11.2024: Vier Tage dauert die Kreuzfahrt mit der AIDAnova von Hamburg nach Oslo (ab ca. 860 Euro pro Person*).

Kreuzfahrten nach Westeuropa im November 2024

02. bis 09.11.2024: Metropolen in Westeuropa lassen sich mit der AIDAnova in sieben Tagen von Hamburg aus anfahren (ab ca. 1.325 Euro pro Person*).

Opernhaus in Oslo, Norwegen, am Wasser mit Promenade. © imago/imagebroker | IMAGO/imageBROKER/Franzel Drepper

AIDA-Kreuzfahrten ab Hamburg im Dezember 2024

Das zentrale Thema der Kreuzfahrten im Dezember lautet Skandinavien. So werden verschiedene Metropolen in Norwegen und Dänemark wie Kristiansand, Oslo und Kopenhagen bereist. So lockt Kristiansand im südlichen Norwegen neben den typischen Holzhäusern mit der gotischen Domkirche und der Festung „Christiansholm“. Mit den Niederlanden, Belgien, Frankreich und England können aber auch westeuropäische Länder erreicht werden. Alle Dezember-Reisen 2024 mit AIDA von Hamburg aus haben wir nachfolgend aufgelistet.

Kreuzfahrten nach Nordeuropa im Dezember 2024

07. bis 21.12.2024: Während der zweiwöchigen Kreuzfahrt mit der AIDAnova werden Metropolen in Westeuropa und skandinavische Städte bereist (ab ca. 2.370 Euro pro Person*).

bereist (ab ca. 2.370 Euro pro Person*). 14. bis 21.12.2024: Norwegen und Dänemark können Sie mit der AIDAnova auf der einwöchigen Kreuzfahrt nach Kristiansand, Oslo und Kopenhagen ansteuern (ab ca. 1.180 Euro pro Person*).

können Sie mit der AIDAnova auf der einwöchigen Kreuzfahrt nach Kristiansand, Oslo und Kopenhagen ansteuern (ab ca. 1.180 Euro pro Person*). 14. bis 28.12.2024: Westeuropäische Metropolen und skandinavische Highlights wie Kristiansand, Oslo und Kopenhagen können Sie noch einmal in der zweiten Dezemberhälfte auf der 14-tägigen Kreuzfahrt mit der AIDAnova erforschen (ab ca. 2.955 Euro pro Person*).

Kreuzfahrten nach Westeuropa im Dezember 2024

02. bis 07.12.2024: In rund fünf Tagen bringt Sie die AIDAnova von Hamburg aus nach Frankreich und England (ab ca. 820 Euro pro Person*).

(ab ca. 820 Euro pro Person*). 07. bis 14.12.2024: Metropolen wie Rotterdam, Brüssel, Paris und London können Sie mit der AIDAnova besuchen (ab ca. 1.150 Euro pro Person*).

wie Rotterdam, Brüssel, Paris und London können Sie mit der AIDAnova besuchen (ab ca. 1.150 Euro pro Person*). 21. bis 28.12.2024: Auch Ende Dezember haben Sie eine weitere Möglichkeit, in sieben Tagen mit der AIDAnova vier westeuropäische Metropolen zu besichtigen (ab ca. 1.935 Euro pro Person*).

Sonnenuntergang bei der Seine in Paris mit Eiffelturm im Hintergrund. © imago/Westend61 | IMAGO/A. Tamboly

