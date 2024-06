Hamburg. Kreuzfahrten erfreuen sich bei Urlaubern wachsender Beliebtheit. Wie Schiffsreisen der Zukunft aussehen könnten, verrät ein Experte.

Kreuzfahrten erfreuen sich bei Urlaubern großer Beliebtheit: Allein von Hamburg aus besteigen Hunderttausende Urlauber jedes Jahr ein Kreuzfahrtschiff

Wie wird sich die Kreuzfahrtbranche in den nächsten Jahren verändern? Werden Schiffe wie das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die „Icon of the Seas“ zur Normalität?

Der erfolgreichste Kreuzfahrt-YouTuber Deutschlands hat dazu eine klare Meinung. Er blickt für unsere Redaktion in die Zukunft

Die Kreuzfahrtbranche boomt stärker denn je: Schiffsreisen erfreuen sich bei Urlaubern großer Beliebtheit. Laut der Wirtschaftsbehörde sind allein vom Hamburger Hafen aus im vergangenen Jahr mehr als 1,2 Millionen Passagiere auf Kreuzfahrt gegangen – eine Rekordzahl. „Die Beliebtheit dieser Reiseart steigt insgesamt weiter“, erklärte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) im vergangenen April.

Immer wieder lassen sich Reiseanbieter neue Ideen wie spezielle Event- oder Themenkreuzfahrten einfallen, um möglichst viele Urlauber für sich zu gewinnen. Viele Reedereien haben in den letzten Jahren in eigene kleine Privatinseln oder private Strände – vor allem in der Karibik – investiert, um ihren Passagieren Exklusivität zu versprechen und dem Wunsch nach Ruhe nachzukommen – mit Erfolg.

