Boris Pistorius: Partnerin, Kinder und Karriere – das ist bekannt

Berlin. Am Montag (16. Januar 2023) hatte Christine Lambrecht ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin offiziell bei Bundeskanzler Olaf Scholz eingereicht – zuvor hatten schon mehrere Medien über ihren Rückzug berichtet. Auch über die möglichen Nachfolge-Kandidaten von Christine Lambrecht wurde viel spekuliert. Am Ende ist es weder Arbeitsminister Hubertus Heil noch die oft genannte Wehrbeauftragte Eva Högl geworden. Der neue deutsche Verteidigungsminister, Boris Pistorius, war eine überraschende Nominierung und ist in der Bundespolitik noch weitgehend unbekannt.

Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister: Lebenslauf erstaunt – Erfahrung mit der Bundeswehr

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius soll Lambrecht beerben. Am Donnerstag wird Pistorius seine Ernennungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten und im Deutschen Bundestag seinen Amtseid leisten. Pistorius ist seit 2013 Innenminister in Niedersachsen. Kanzler Scholz lobt ihn als einen "äußerst erfahrenen Politiker, der verwaltungserprobt ist, sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt und mit seiner Kompetenz, seiner Durchsetzungsfähigkeit und seinem großen Herz genau die richtige Person ist".

Name Boris Ludwig Pistorius (62) Geboren 14. März 1960 in Osnabrück Ehepartner Sabine Pistorius (✝) Ausbildung Université Catholique de l’Ouest (1982–1983) Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Amt Innenminister von Niedersachsen

Aber wer ist der neue Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland eigentlich? Boris Ludwig Pistorius – so sein voller Name – wurde am 14. März 1960 in Osnabrück (Niedersachsen) geboren. 1978 machte er erfolgreich sein Abitur am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium und entschied sich im Anschluss für eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Von 1980 bis 1981 absolvierte er seinen Wehrdienst in der Nähe von Bremen. Der SPD-Politiker hat damit eigene Erfahrungen in der Bundeswehr gemacht. Das unterscheidet ihn von vielen seiner Vorgänger.

Der Lebenslauf von Boris Pistorius – seine 10 wichtigsten Stationen auf einen Blick:

seit 2013 Innenminister von Niedersachsen 2006 bis 2013 Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück 1999 bis 2002 2. Bürgermeister der Stadt Osnabrück (Vertreter des OB) 1991 Eintritt in die niedersächsische Landesverwaltung 1990 Rechtsanwalt 1981 bis 1987 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Osnabrück und Münster 1980 bis 1981 Wehrdienst in Achim bei Bremen 1978 bis 1980 Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann 1978 Abitur am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Osnabrück 14. März 1960 geboren in Osnabrück

Die Partnerinnen von Boris Pistorius: Die Beziehungen des neuen Verteidigungsministers – das ist bekannt

Auch privat hat der neue Verteidigungsminister schon für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt. Im Jahr 2015 war seine Ehefrau Sabine Pistorius an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Im Oktober 2016 lernte der heute 62-Jährige die Ex-Frau von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) – Doris Schröder-Köpf – kennen und lieben. „Ich war mein ganzes Leben umgeben von starken Frauen. Meine Mutter, meine verstorbene Frau, meine Töchter und nun Doris. Mit ihr habe ich eine äußerst kluge und sehr liebevolle Partnerin gefunden", sagte Pistorius einst zu dieser Beziehung.

Mittlerweile gehen Boris Pistorius und Doris Schröder-Köpf wieder getrennte Wege. Angesprochen auf die Trennung sagte Schröder-Köpf 2021 gegenüber "BUNTE": "Ältere Menschen wissen eben schon, dass man nicht nur einmal lieben kann! Das ist sehr tröstlich." Vom neuen Verteidigungsminister hat es zu der Trennung von Schröder-Köpf keine öffentlichen Äußerungen gegeben. Auch zu seinen beiden Kindern aus der Ehe mit Sabine Pistorius ist nicht sehr viel bekannt.

Ich freue mich, dass mit Boris #Pistorius ein herausragender Politiker unseres Landes neuer Verteidigungsminister wird. Mit seiner Erfahrung, Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit sowie seinem großen Herz ist er genau die richtige Person für die Bundeswehr in der #Zeitenwende. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 17, 2023

Boris Pistorius' Kinder aus der Ehe mit Sabine: Seine älteste Tochter ist seit 2017 verheiratet

Im Juli 2017 machte Boris Pistorius jedoch publik, dass seine große Tochter geheiratet habe. "Eine wunderschöne Hochzeit, ein schönes, glückliches Paar! Alles Glück für Lara und Aaron!", textete der 62-Jährige in einem öffentlichen Beitrag auf Facebook und teilte dazu ein passendes Bild. Und der SPD-Politiker selbst? Nach der Trennung von Schröder-Köpf ist nichts über den aktuellen Beziehungsstatus von Boris Pistorius bekannt. Geschätzt werden seine direkten Ansprachen sowie sein politisches Wirken.

Die "Südwest Presse" berichtet, dass Boris Pistorius in deshalb auch zu den populärsten und wahrnehmbarsten Politikern gehört – diese Eigenschaften wird er nun im Amt als Verteidigungsminister unter Beweis stellen müssen. Für ihn wird es in Berlin kein einfacher Start. Nach seiner geplanten Vereidigung im Bundestag wird als erste Amtshandlung er US-Verteidigungsminister Lloyd Austin begrüßen. Am Freitag steht dann das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der Airbase in Ramstein (Rheinland-Pfalz) an.