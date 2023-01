Eva Högl: Wer ist die Frau, die auf Christine Lambrecht folgen könnte?

Stühlerücken im Bundeskabinett: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Christine Lambrecht (SPD) ihr Amt als Verteidigungsministerin niederlegen. Zuletzt war die SPD-Politikerin stark in die Kritik geraten: Die Modernisierung der Bundeswehr laufe nur langsam an und Auftritte wie in der Neujahrsnacht waren mindestens unglücklich. Lesen sie dazu: Verteidigungsministerin Lambrecht vor Rücktritt

Nun soll das Amt neu besetzt werden. Ein Name der immer wieder auftaucht: Eva Högl (SPD). Der bisherigen Wehrbeauftragten des Bundestags werden gute Chancen eingeräumt, Christine Lambrecht zu beerben. Wer ist die Frau, die bald Verteidigungsministerin werden könnte?

Eva Högl: Erst Studium der Rechtswissenschaften, dann ins Arbeitsministerium

Die gebürtige Niedersächsin wurde 1969 in Osnabrück geboren. Dort und im niederländischen Leiden studierte Högl Rechtswissenschaften, promovierte im europäischen Arbeits- und Sozialrecht. Nach ihrem zweiten Staatsexamen 1999 wechselte sie ins Arbeitsministerium. Seit 1987 ist sie Parteimitglied der SPD. Im Arbeitsministerium leitete sie von 2006 bis zu ihrem Einzug in den Bundestag 2009 das Referat für europäische Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Lesen Sie auch den Kommentar: Lambrecht vor Rücktritt – Ein Ausstieg per Schleudersitz

Dreimal konnte sich die Rechts- und Innenpolitikerin als Abgeordnete des Wahlkreises Berlin-Mitte den Einzug in den Bundestag sichern – 2013 sogar als Spitzenkandidatin der Berliner SPD. Im Bundestag arbeitete Högl unter anderem im Parlamentarischen Kontrollgremium, das die Nachrichtendienste überwachen soll, im Richter-Wahlausschuss und im Gemeinsamen Ausschuss, dem Notparlament für den Verteidigungsfall.

Heimatbezirk Wedding: Eva Högl teilt das Haus mit einem berühmten Kollegen

Die Menschen in ihrem Berliner Heimatbezirk Wedding kennen die Sozialdemokratin gut. Sie engagiert sich seit Jahren in der Lokalpolitik. Eva Högl lebt in einem Hausprojekt im Sprengelkiez zusammen mit ihrem Mann, der das Haus als Architekt gebaut hat. Ihr Nachbar zwei Geschosse unter ihr: Peer Steinbrück.

Die SPD-Politikerin beerbte des Bundestages ihren Parteikollegen Hans-Peter Bartels. Der Wechsel wurde unter anderem von Bartels selbst als unverständlich kritisiert: Die Sozialdemokratin galt als fachfremd, als sie die Rolle der "Anwältin" der Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr übernahm. Sie ist die erste Frau seit zwei Jahrzehnten in diesem Amt.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Russischer Angriffskrieg: Högl fordert Verdreifachung des Sondervermögens

Seitdem setzt sich die 54-Jährige für eine schnellere Modernisierung der Bundeswehr ein. Beim Vorgehen gegen Rechtsextreme in der Truppe mahnt sie zu mehr Ehrgeiz und Tempo. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fordert Högl einen Bürokratieabbau, damit Munition und Gerät schneller beschafft werden können. Zuletzt sprach sie sich für eine Verdreifachung des Sondervermögens für die Bundeswehr auf 300 Milliarden Euro aus.

Laut der "Süddeutschen Zeitung" will Verteidigungsministerin Lambrecht ihr Amt schon kommende Woche niederlegen. Neben Eva Högl wird auch SPD-Chef Lars Klingbeil als geeigneter Kandidat gehandelt. Das Verteidigungsministerium bestätigte die Berichte über den geplanten Rücktritt Lambrechts bisher nicht. Lesen Sie dazu: Lambrecht vor dem Rücktritt? Das sind mögliche Nachfolger