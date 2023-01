Ukraine: Warum die Eroberung von Soledar kriegsentscheidend sein könnte

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner meldet die Einnahme von Soledar im Donbass. Was das für den Krieg in der Ukraine bedeutet.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei ihrem Besuch in Charkiw den Mut der ukrainischen Verteidiger hervorgehoben. Gerade die Region Charkiw zeige, wie wichtig nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Befreiung sei, sagte Baerbock.

Baerbock: Charkiw steht für Hoffnung auf ein Leben in Frieden

Berlin. Seit Wochen wird im ostukrainischen Donbass heftig gekämpft. Jetzt verkündet der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Einnahme der Stadt Soledar. Warum ist die Stadt so wichtig?

Wo liegt Soledar?

Die Kleinstadt Soledar hatte vor dem Krieg 11.000 Einwohner. Sie liegt im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine. In Soledar halten sich aktuell noch über 500 Zivilisten auf, wie der ukrainische Militärverwalter der Region Donezk, Pawlo Kirilenko, am Dienstagabend mitteilte. „Einige von ihnen würden die Stadt gerne sofort verlassen, das ist wegen der intensiven Kampfhandlungen zur Zeit nicht möglich“, sagte er im Fernsehen. „Solange es keinen sicheren Weg aus der Stadt gibt, gibt es keine Evakuierung.“

Was ist in Soledar passiert?

Nach tagelangen schweren Kämpfen um Soledar haben Angehörige der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner die Eroberung des Ortes verkündet. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin behauptete, dass Soledar erobert sei. Im Zentrum des Ortes sei noch eine Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt.

Von der Regierung in Kiew wurde dies nicht bestätigt. Auch das russische Militär gab noch keine offizielle Erklärung ab. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete von heftigen Sturmangriffen russischer Truppen. Das Vorfeld der ukrainischen Verteidigungslinien sei „mit Leichen der Angreifer übersät“.

Indirekt bestätigte Kiew jedoch, dass sich die eigenen Truppen auf dem Rückzug befinden. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben an 13 verschiedenen Orten russische Angriffe abgewehrt, das hart umkämpfte Soledar wurde aber nicht genannt.

„In den vergangenen 24 Stunden haben Einheiten der ukrainischen Streitkräfte Attacken der Okkupanten bei den Ortschaften Hrjaniwka (Gebiet Charkiw), Stelmachiwka (Gebiet Luhansk), Spirne, Rosdoliwka, Wesele, Bachmut, Klischtschijiwka, Majorsk, Wodjane, Newelske, Krasnohoriwka, Marjinka und Pretschystiwka im Gebiet Donezk zurückgeschlagen“, hieß es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Der bewusste Verzicht auf die Nennung der Kleinstadt deutet darauf hin, dass die ukrainischen Kräfte die Kontrolle über Soledar weitgehend verloren haben könnten.

Im Donbass wird erbittert gekämpft. Soledar ist strategisch wichtig.

Warum ist Soledar so wichtig?

Rund zehneinhalb Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Kämpfe im Gebiet Donezk derzeit besonders heftig. Die Städte Soledar und Bachmut sind dabei von strategischer Bedeutung: Sie gehören zum ukrainischen Verteidigungswall vor dem Ballungsraum zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Es ist der letzte Großraum im Gebiet Donbass, den die Ukrainer noch kontrollieren.

Die Einnahme des Gebiets wäre aus russischer Sicht ein bedeutender Schritt hin zur Eroberung des gesamten Donbass – eines der Kriegsziele des Kremls. Neben regulären russischen Truppen kämpfen bei Soledar auch verschiedene Söldner-Einheiten, darunter auch die berüchtigte Privatarmee Wagner.

Warum brauchen die Russen dringend einen Erfolg in Soledar?

Die Kleinstadt ist der Punkt, den Russland gewählt hat, um den ukrainischen Vormarsch der letzten Wochen zu stoppen und die taktische Initiative auf dem Schlachtfeld zurückzugewinnen. Russland hat im Krieg schwere strategische Niederlagen einstecken müssen. Zu Beginn des Krieges mussten die Russen den Vormarsch auf Kiew abblasen. Danach befreiten die Ukrainer die Industrie-Metropole Charkiw im Westen und das Gebiet um die Stadt Cherson im Süden.

Die Einnahme von Soledar würde nicht nur die Bedingungen für einen Vormarsch auf die strategisch wichtige Stadt Bachmut verbessern. Die Kriegs-Propaganda in Moskau würde dies als großen Sieg feiern. Um die Moral der russischen Truppen ist es derzeit nicht gut bestellt. Von einem Einmarsch in Soledar erhofft sich die russische Regierung eine Stärkung der Kampfesbereitschaft und mehr Unterstützung in der eigenen Bevölkerung.

