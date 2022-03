Rente: Steuererklärung wird für diese Rentner jetzt zur Pflicht

Berlin. Mit der Rentenerhöhung 2022 winkt den 21 Millionen Rentnern und Rentnerinnen in Deutschland ab dem 1. Juli deutlich mehr Geld im Portemonnaie.

Für manch einen könnte das Plus jedoch einen Haken haben. Je nach Höhe der individuellen Rente, klopft das Finanzamt an. Wann Sie im Ruhestand eine Steuererklärung abgeben und wann Sie wirklich Steuern zahlen müssen, klärt unsere Übersicht.

Rente: Ab wann ist eine Steuererklärung Pflicht

Eine Steuererklärung wird Pflicht, wenn Ihr gesammtes Einkommen den Grundfreibetrag überschreitet. Der wird 2022 auf 10.374 Euro im Jahr angehoben. Für Eheleute oder eingetragene Lebenspartnerschaften kann die doppelte Summe gelten.

Zum Einkommen zählt aber nicht nur die gesetzliche Rente. Auch Einnahmen aus privater oder betrieblicher Altersvorge, Vermietung, Nebenjob oder Kapitalvermögen werden einberechnet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rente: Welcher Jahrgang mit welcher Rente eine Steuerklärung abgeben muss

Nun wird es etwas komplizierter. Denn die Rente wird laut Koalitionsvertrag bis 2060 nicht voll besteuert. Wie hoch der steuerpflichtige Anteil der Rente ist, hängt vom Renteneintrittsalter ab. Je später die Rente beginnt, desto niedriger der sogenannte Rentenfreibetrag.

Bei der Frage, ob Sie im Ruhestand eine Steuererklärung abgeben müssen, ist also immer auch der eigene Jahrgang zu berücksichtigen.

Stellt die gesetzliche Rente das einzige Einkommen dar, ergibt sich bei alleinstehende Rentnerinnen und Rentner für die Steuererklärung 2022 folgende Tabelle:

Renteneintritt Steuerpflichtiger Anteil Steuererklärung ab einer monatlichen Rente von Bis 2005 50 % 1729 Euro 2006 52 % 1663 Euro 2007 54 % 1601 Euro 2008 56 % 1544 Euro 2009 58 % 1491 Euro 2010 60 % 1441 Euro 2011 62 % 1395 Euro 2012 64 % 1351 Euro 2013 66 % 1310 Euro 2014 68 % 1272 Euro 2015 70 % 1235 Euro 2016 72 % 1201 Euro 2017 74 % 1169 Euro 2018 76 % 1138 Euro 2019 78 % 1109 Euro 2020 80 % 1081 Euro 2021 81 % 1068 Euro 2022 82 % 1055 Euro

Rente: Wann muss ich Steuern zahlen?

Nur weil Sie eine Steuererklärung abgeben müssen, bedeutet das aber nicht, dass Sie auch wirklich Steuern zahlen müssen. Es gilt zu unterscheiden zwischen dem Einkommen und dem zu versteuernden Einkommen.

Nur wenn letzteres den Grundfreibetrag überschreitet, müssen Sie im Ruhestand wirklich Steuern bezahlen. Um das zu versteuernde Einkommen festzustellen, braucht es dann eben die Steuererklärung.

In dieser können Rentner und Rentnerinnen vieles an Kosten geltend machen, wie zum Beispiel die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung, Kontoführungsgebühren oder Handwerkerrechnungen. Beläuft sich Ihr zu versteuerndes Einkommen 2022 nach all diesen Abzügen immer noch auf über 10.374 Euro, werden auf jeden Euro, der über diesem Betrag liegt Steuern fällig.

Mehr zum Thema Steuern

Rente: Wie kann ich von der Steuererklärung befreit werden?

Sollte Sie sicher sein, , können Sie sich von der Abgabe einer Steuererklärung befreien lassen.

Das funktioniert über die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung. Diese können Sie bei ihrem zuständigen Finanzamt beantragen. Dafür brauchen Sie:

Den Antrag auf Ausstellung einer Nichtveranlagungs- (NV-) Bescheinigung

Ihre Steueridentifikationsnummer

Eine Aufstellung der gesammten Einkünfte

Die Nichtveranlagungsbescheinigung kann auch an die Bank verschickt werden. Dann erhalten Sie mögliche Zins- und Dividendenauszahlung ohne Abzug der Abgeltungssteuer, solange ihre zu versteuernden Einnahmen dadurch nicht wieder den Grundfreibetrag überschreiten. Die Befreiung von der Steuererklärung ist maximal für drei Jahre gültig.