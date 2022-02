Ukraine-Konflikt Live-Ticker: Russland wirft Ukraine Angriff mit Granaten vor

Am Flughafen München ist einer der vorerst letzten Lufthansa-Flüge Richtung Kiew gestartet: Wegen der Ukraine-Krise stoppt die Fluggesellschaft vorerst Flüge nach Kiew und Odessa. Viele Flugreisende sind wegen eines befürchteten russischen Einmarschs in die Ukraine in Sorge.

Der Ukraine-Konflikt droht zu eskalieren

Russland wirft der Ukraine Granatenbeschuss von einer Grenzanlage vor

Die EU-Außenminister bewilligen Milliardenhilfen für die Ukraine

Berlin/Kiew/Moskau. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Anders als zunächst angekündigt, hat Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine nicht abgezogen. Bei neuen Gefechten im Osten des Landes sollen nach Angaben prorussischer Separatisten vom Montag zwei Menschen getötet worden sein. Präsident Wladimir Putin hat deshalb den russischen Sicherheitsrat einberufen. Moskau bezeichnet die Lage als "extrem angespannt", widerspricht jedoch Befürchtungen zu einem baldigen Krieg.

Die USA und die Nato sind sich hingegen sicher, dass eine russische Invasion in die Ukraine quasi beschlossene Sache ist. Zur Deeskalation hat US-Präsident Joe Biden einem Gipfel-Treffen mit Putin zugestimmt. Moskau hat die Pläne allerdings als "verfrüht" bezeichnet. Die Ukraine fordert unterdessen sofortige Sanktionen der EU gegen Russland.

Worum geht es in dem Konflikt? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt

News zur Ukraine-Krise von Montag, 21. Februar: EU-Außenminister bewilligen Milliardenhilfe für Ukraine

11.43 Uhr: Die Außenminister der EU-Staaten haben finanzielle Nothilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe bewilligt. Bei einem Treffen in Brüssel beschlossen sie am Montag, dem von Russland bedrohten Land einen weiteren Kredit in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu gewähren. Er soll in zwei Tranchen ausgezahlt werden. Der Vorschlag dazu kam von der EU-Kommission.

Die Unterstützung wurde in nur 21 Tagen im Schnellverfahren bewilligt, um die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Ukraine zu sichern. "Die anhaltenden Sicherheitsbedrohungen haben bereits einen erheblichen Kapitalabfluss ausgelöst", so die EU. Durch die erhöhte geopolitische Unsicherheit verliere die Ukraine den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten.

Russland wirft Ukraine Granatenbeschuss von Grenzposten vor

11.17 Uhr: Moskau hat Kiew vor dem Hintergrund der Spannungen in der Ostukraine beschuldigt, einen russischen Grenzposten durch Granatenbeschuss zerstört zu haben. Am Montagmorgen habe "eine von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate unbekannten Typs den Posten der Grenzbeamten in der Region Rostow vollständig zerstört", berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Opfer gab es demnach nicht.

US-Geheimdienste und das ukrainische Militär warnen seit längerem davor, dass Russland mittels Falschinformationen einen Grund zur Legitimation eines Angriffs auf die Ukraine fingieren könnte.

Ukraine-Krise - Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Hier beginnt ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

