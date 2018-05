Daniel Günther: "Die Islam-Debatte ist für die Katz"

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat in Kiel zustande gebracht, woran Angela Merkel in Berlin gescheitert ist: ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen. Ein Jahr nach der Regierungsbildung schaut der schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident gerne auf die Umfragen.

Mehr als zwei Drittel der Bürger äußern sich sehr zufrieden oder zufrieden mit der Arbeit der Bündnispartner – im Bundesvergleich ein Spitzenwert. Im Interview spricht Günther Klartext.

Sie führen eine Jamaika-Koalition und haben exzellente Umfragewerte.Widerlegen Sie damit all jene, die der Union einen konservativeren Kurs verordnen wollen?

Daniel Günther : Auf jeden Fall! Wir verfolgen mit FDP und Grünen einen durchaus liberalen Kurs – selbst in Fragen der Flüchtlingspolitik. Damit binden wir viele Wähler und halten auch die politische Rechte im Zaum. Die AfD ist in Schleswig-Holstein nur halb so stark wie auf Bundesebene.

Sie glauben, das liegt an Ihrer liberalen Flüchtlingspolitik?

Günther : Wir stellen Themen, die ausschließlich bei der AfD einzahlen, nicht so in den Mittelpunkt. Das Thema Flüchtlinge spielt in Schleswig-Holstein eine untergeordnete Rolle. Wir schwenken nicht auf den Kurs populistischer Parteien ein. Wir verzichten auf markante Forderungen, die sich nicht erfüllen lassen.

Seriöse Parteien profitieren nicht von einer Haudrauf-Rhetorik. Wer behauptet, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, findet sicherlich Widerhall in bestimmten Kreisen. Aber die Realität lehrt etwas anderes, und die Leute stellen die Gegenfrage: Warum leben dann so viele Muslime bei uns? Die Islam-Debatte ist für die Katz.

Die Bayern sind anders als die Menschen im hohen Norden. Vielleicht hat die CSU genau damit Erfolg bei der Landtagswahl im Herbst ...

Günther : Die CSU und einige in der CDU unterliegen einer Fehleinschätzung, wenn sie lautstark über den Islam debattieren. Würde die CSU ihre landespolitischen Erfolge in den Vordergrund stellen, müsste sie nicht um die absolute Mehrheit zittern.

Die CSU regiert in Bayern viel moderner, als sie auf Bundesebene den Eindruck erweckt. Bayern investiert viel in die Integration von Zuwanderern. Andere Bundesländer, die immer so großherzig tun, können sich davon eine Scheibe abschneiden.

Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder will alle Landesbehörden verpflichten, christliche Kreuze aufzuhängen. Wie kommt das bei Ihnen an?

Günther : Nicht gut. Als Katholik habe ich große Sympathie dafür, dass wir das Kreuz im öffentlichen Raum zeigen. Wer daraus eine Pflicht machen will, vereinnahmt die Religion für den Staat und für die eigene Partei. Das halte ich für nicht akzeptabel.

Muss die große Koalition im Bund die Bayern-Wahl abwarten, bevor sie anfangen kann, richtig zu regieren?

Günther : Die CDU muss sich davon freimachen, ständig nach Bayern zu schielen. Die Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU wird erst dann wieder besser, wenn sich die CDU ihrer eigenen Bedeutung bewusst wird. Die CDU muss deutlich machen, dass sie – gemessen an Wählerstimmen – fünfmal so groß ist wie die CSU.

Und die CSU respektiert, wenn andere mit Stärke auftreten. Sicher, die CSU steht vor einer wichtigen Landtagswahl. Aber das gilt auch für die CDU. Die Landtagswahl in Hessen ist genauso bedeutend wie die Bayern-Wahl.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am 14. März zum vierten Mal als Regierungschefin gewählt worden. Auch ihr Bundeskabinett aus SPD-, CDU- und CSU-Ministern wurde vereidigt. Foto: Gregor Fischer / dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nahm Merkel den Amtseid ab. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nach der Wahl im Bundestag wurde Merkel von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Bundeskanzlerin ernannt. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Im neuen Bundeskabinett stellen CDU und SPD stellen jeweils sechs, die CSU drei Minister. Dazu kommen noch Staatsminister. So sieht Merkels viertes Kabinett aus. Foto: --- / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) bleibt Bundesverteidigungsministerin. Sie ist ein von drei Frauen aus der sechsköpfigen CDU-Ministerriege. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Peter Altmaier (CDU) ist Wirtschaftsminister. Zuvor war der Merkel-Vertraute Bundesminister für besondere Aufgaben – der offizielle Name für den Posten, der kurz Kanzleramtsminister genannt wird. Foto: M. Popow / imago/Metodi Popow

Anja Karliczek (CDU) ist Ministerin für Bildung und Forschung. Vor ihrer Vereidigung war sie Bundestagsabgeordente aus NRW. Foto: Florian Gaertner/photothek.net / imago/photothek

Jens Spahn (CDU) ist Gesundheitsminister. Zuvor war er parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner ist Landwirtschaftsministerin und gleichzeitig CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz sowie Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Foto: Andreas Arnold / dpa

Der CDU-Politiker Helge Braun, Jahrgang 1972, ist neuer Kanzleramtsminister. Foto: Inga Kjer/photothek.net / imago/photothek



CSU-Chef Horst Seehofer, als bayerischer Ministerpräsident von seiner Partei nicht mehr gewollt, ist Bundesinnenminister im Kabinett Merkel IV. Die CSU handelte aus, dass das Innenministerium um die Bereiche Heimat und Bauen erweitert wird. Foto: Stefan Boness/Ipon / imago/IPON

Die CSU stellt drei Minister, darunter Andreas Scheuer, zuvor Generalsekretär seiner Partei: Der Politiker Jahrgang 1974 ist Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gerd Müller (CSU) bekam seine Ernennungsurkunde als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ebenfalls von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Müller hatte das Amt auch schon im vorhergehenden Merkel-Kabinett inne. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Die SPD stellt sechs Minister in der dritten großen Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel. Olaf Scholz ist Finanzminister und Vizekanzler. Der SPD-Politiker war zuvor Hamburgs Erster Bürgermeister und von 2002 bis 2004 SPD-Generalsekretär. Foto: Stefan Boness/Ipon / imago/IPON

Heiko Maas (SPD) ist neuer Außenminister. Im Kabinett Merkel III hatte er das Amt des Justizministers inne. Foto: Michael Kappeler / dpa



SPD-Politikerin Katarina Barley übernimmt das Justizministerium. In der GroKo zuvor war sie Familienministerin, davor SPD-Generalsekretärin. Foto: Reiner Zensen / imago/Reiner Zensen

Hubertus Heil, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ist Arbeits- und Sozialminister und bekam die entsprechende Urkunde vom Bundespräsidenten. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Franziska Giffey (SPD), zuvor Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, ist die neue Familienministerin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Svenja Schulze, bisher Generalsekretärin der NRW-SPD, hat nun den Posten als Umweltministerin inne. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Das sind die Staatsminister: SPD-Politiker Michael Roth ist Staatsminister für Europaangelegenheiten im Auswärtigen Amt. Foto: Carsten Koall / Getty Images



Die CSU-Politikerin Dorothee Bär ist Staatsministerin für Digitales und im Kanzleramt angesiedelt. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Monika Grütters (CDU) bleibt Kulturstaatsministerin. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering, Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, ist Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Feierlicher Termin am 14. März 2018 im Schloss Bellevue in Berlin (v.l.n.r.): Helge Braun (CDU), Gerd Müller (CSU), Anja Karliczek (CDU), Jens Spahn (CDU), Katarina Barley (SPD), Julia Klöckner (CDU), Ursula von der Leyen (CDU), Heiko Maas (SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz (SPD), Horst Seehofer (CSU), Peter Altmaier (CDU), Hubertus Heil (SPD), Franziska Giffey (SPD), Andreas Scheuer (CSU) und Svenja Schulze (SPD). Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

In der Bundesregierung gibt es Streit über den Haushaltsentwurf des Finanzministers – vor allem wegen der Verteidigungsausgaben. Hat Olaf Scholz gute Arbeit gemacht?

Günther : Im Grundsatz ist das alles in Ordnung. Olaf Scholz setzt den Kurs der Sparsamkeit von Wolfgang Schäuble fort. Eines ist allerdings zu kritisieren: Wir müssen mehr bei den Verteidigungsausgaben machen. Die Menschen, die für unsere Sicherheit sorgen, müssen so ausgestattet werden, dass wir sie guten Gewissens in den Einsatz schicken können.

Die Bundeswehr ist in einem beklagenswerten Zustand. Meine Heimatstadt Eckernförde beherbergt die U-Boote der Bundeswehr, die alle nicht einsatzfähig sind. Wir investieren seit Jahrzehnten zu wenig in die Ausrüstung der Bundeswehr. Da muss die neue Bundesregierung nachlegen. Bei der Verteidigung muss der Haushaltsentwurf korrigiert werden.

SPD-Chefin Andrea Nahles warnt vor Aufrüstung ...

Günther : Die Zustände in der Bundeswehr spotten jeder Beschreibung. Wer jetzt von Aufrüstung spricht, hat null Ahnung. Es geht darum, das Allernotwendigste zu tun und den Investitionsstau zu beseitigen. Ich empfehle Frau Nahles, mal eine Bundeswehreinheit zu besuchen. Vielleicht lernt sie ja dazu.

US-Präsident Donald Trump pocht darauf, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht. Wie realistisch ist das?

Günther : Das Zwei-Prozent-Ziel, auf das sich die Nato-Staaten verständigt haben, ist nicht mit einer Jahreszahl verbunden. Es ist auch nicht realistisch, eine solche Aufstockung der Verteidigungsausgaben in einem kurzen Zeitraum hinzubekommen.

Was ist dann realistisch?

Günther : Das Minimum ist, was Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einfordert: zwölf Milliarden Euro zusätzlich für die gesamte Wahlperiode.

War es unvorsichtig, die Wehrpflicht auszusetzen?

Günther : Die Entscheidung war damals nachvollziehbar. Aber wir haben es der Bundeswehr deutlich schwerer gemacht, Personal zu rekrutieren. Intelligenterweise ist die Wehrpflicht nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt worden.

Wann soll die Wehrpflicht wieder in Kraft treten?

Günther : Wir sind heute noch nicht in der Situation, dass wir die Entscheidung anders treffen müssten.

Kanzlerin Merkel regiert Deutschland seit zwölfeinhalb Jahren – trauen Sie ihr auch eine fünfte Amtszeit zu?

Günther : Angela Merkel ist jetzt für vier Jahre angetreten. Die Entscheidung hat sie sich nicht einfach gemacht. Mein Eindruck ist: Die Kanzlerin ist so etwas von vital und hat eine Power, die mich wirklich beeindruckt. Amtsmündigkeit ist bei ihr null festzustellen.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ist im Bundestag als Bundeskanzlerin von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt worden. Fast sechs Monate nach der Bundestagswahl war Merkel am Vormittag zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Wir zeigen Fotos des Wahltages. Foto: Kay Nietfeld / dpa

In einem weißen Blazer (bei den ersten drei Ernennungen trug sie einen schwarzen Blazer) legte Merkel die Eidesformel ab und schloss mit den Worten: „So wahr mir Gott helfe.“ Es ist die vierte Amtszeit Merkels. Foto: Soeren Stache / dpa

Natalia Wörner (r.) – Schauspielerin und Lebensgefährtin des künftigen Außenministers Heiko Maas – beobachtet die Vereidigung im Reichstagsgebäude. Im Vordergrund ist Franziska Giffey (SPD), die künftige Bundesfamilienministerin, zu sehen. Foto: Gregor Fischer / dpa

Nach ihrer Wahl im Bundestag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zur Bundeskanzlerin ernannt. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa

Im Schloss Bellevue nahm Merkel die Ernennungsurkunde entgegen. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa



Applaus gab es am Mittwochvormittag kurz nach dem Wahlergebnis im Bundestag. Foto: Michael Kappeler / dpa

Es ist ihre vierte Amtszeit. Foto: Gregor Fischer / dpa

Einen Blumenstrauß gab es von Volker Kauder, Unions-Fraktionsvorsitzender. Sechs Monate nach der Bundestagswahl gehört er zu den Gratulanten zur Wiederwahl. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Einen Handschlag und Diener gab es von AfD-Bundessprecher Alexander Gauland. Foto: Soeren Stache / dpa

Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry schenkte Merkel ein Buch – und zwar „Höhenrausch – wirklichkeitsleere Welt der Politiker“. Das Buch des Journalisten Jürgen Leinemann ist bereits 2004 erschienen. Es geht um Politikverdrossenheit und dem Autor nach das „katastrophale Ansehen“ von Politikern. „Wo leben die eigentlich? Wissen die noch, wie es zugeht in der alltäglichen Welt, oder haben sie den Kontakt zur Wirklichkeit verloren?“, heißt es im Klappentext. Foto: Gregor Fischer / dpa



Gratulant Martin Schulz (SPD). Foto: Gregor Fischer / dpa

Der Bundestag ist am Mittwoch in Berlin zusammengekommen, um CDU-Chefin Angela Merkel sechs Monate nach der Bundestagswahl zum vierten Mal zur Kanzlerin zu wählen. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Gemeinsam mit dem zukünftigen Außenminister Heiko Maas (SPD) erschien Merkel am Mittwochvormittag im Bundestag in Berlin. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Im Bundestag verfügt ihre neue große Koalition über eine deutliche Mehrheit. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Die ersten Stimmen wurden abgegeben. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Auch Merkel selbst gab ihre Stimme ab. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht gab ihre Stimme ab. Hinter ihr steht der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Thomas Oppermann (SPD). Foto: Soeren Stache / dpa

In Königsblau gekleidet: Die designierten Bundesministerinnen für Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU, l.) und die künftige Familienministerin. Foto: Soeren Stache / dpa

Begleitet wurde Klöckner von ihrem Lebensgefährten Ralph Grieser und ihrer Nichte, Theresa Klöckner. Foto: Soeren Stache / dpa

Martin Schulz (SPD) vor der Wahl der Bundeskanzlerin im Reichstagsgebäude im Plenarsaal. Foto: Soeren Stache / dpa



Merkels Mutter Herlind Kasner (r.) und Merkels Büroleiterin Beate Baumann waren im Reichstagsgebäude anwesend. Foto: Soeren Stache / dpa

Die 89-Jährige Kasner wurde von einem Freund der Familie, dem früheren Bildungsminister von Brandenburg, Roland Resch (Grüne), zum Sitzplatz geleitet. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

An der vierten Vereidigung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag nahm auch ihr Ehemann Joachim Sauer teil – den drei früheren Zeremonien für seine Gattin war er fern geblieben. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Auch der Stiefsohn Merkels war anwesend. Daniel Sauer (l.) saß neben seinem Vater Joachim. Charlotte Knobloch – ehemailge Präsidentin des Zentralrats der Juden – leistete Gesellschaft. Foto: Soeren Stache / dpa

Mit einem Laptop in den Händen verfolgten Vater und Sohn die Wahl. Foto: Soeren Stache / dpa



Herlind Kasner und Daniel Sauer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gute Stimmung bei (v.l.n.r.): Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin, Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeskanzlerin Angela Merkel und Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) winkten vor der Wahl der Bundeskanzlerin im Reichstagsgebäude. Foto: Gregor Fischer / dpa

V.l.n.r.: Volker Kauder, Vorsitzender der Unionsfraktion, Merkel und der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Foto: Gregor Fischer / dpa

Saaldiener studierten ihre Ablaufpläne vor der Wahl. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Olaf Scholz (l, SPD), künftiger Bundesfinanzminister, und Svenja Schulze (r. oben, SPD), künftige Bundesumweltministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wann wird es Zeit, über die Nachfolge zu entscheiden?

Günther : Der Umbruch in der CDU ist in vollem Gange. Es ist nicht mein Ziel, irgendwelche zeitlichen Begrenzungen zu setzen.

Wie groß ist der Kreis der Kronprinzen?

Günther : Unermesslich groß. Wir haben so viele Talente in der CDU, dass sich niemand Sorgen machen muss.

Widersprechen Sie, wenn Sie dazugezählt werden?

Günther : Ich bin seit einem Jahr Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Das fühlt sich gut an, und wenn meine Partei es will, trete ich in vier Jahren wieder an. Weiter denke ich im Moment auch nicht in die Zukunft.

