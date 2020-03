Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz.

HSV – wir reden weiter Nach dem Clubbeben: So plant Marcell Jansen die HSV-Zukunft

Hamburg. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen – mit diesen Worten leitete Pressesprecher Till Müller die erste virtuelle Pressekonferenz in der Geschichte des HSV ein. 32 Journalisten waren am Montagnachmittag über den Onlinedienst Zoom zugeschaltet, als Marcell Jansen in seiner neuen Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball AG erstmals öffentlich Fragen beantwortete.

"Kicker"-Reporter Sebastian Wolff (r.) mit HSV-Legende Uwe Seeler.

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Auch Sebastian Wolff vom "Kicker" war dabei. Was Jansen über sein Verhältnis zu Investor Klaus-Michael Kühne und die künftige Besetzung des Vorstandes sagte und wie Wolff Jansens Aussagen einschätzt, hören Sie in unserem Podcast.