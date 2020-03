Corona-Spezial – der neue HSV-Podcast

Hamburg. Der Profifußball ist in der schwersten Krise seiner Geschichte. Am Montag tagten alle 36 Proficlubs der beiden Bundesligen in Frankfurt, am Dienstag folgte die große Uefa-Konferenz. Die Folge der Coronavirus-Pandemie: Die Europameisterschaft wird von Sommer 2020 in den Sommer 2021 verlegt.

Lars Pegelow, HSV-Reporter von NDR 90,3.

Foto: Nadine Rupp / WITTERS

Über das und die Folgen für den deutschen Fußball im Allgemeinen und den HSV im Speziellen haben wir in unserem neuen, täglichen Abendblatt-Podcast mit Lars Pegelow (NDR 90,3) gesprochen. Der Radioreporter ist seit mehr als 20 Jahren anerkannter und geschäzter HSV-Insider. Mit ihm haben wir über die Möglichkeit eines freiwilligen Gehaltverzichts der Profis gesprochen, über den nun ausgesetzten Trainingsbetrieb des HSV und über die Aufsichtsratssitzung am Donnerstag.

Gerne ab sofort kostenlos reinhören!