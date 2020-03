Christoph Moritz spielt seit 2018 für den HSV. Im Podcast erzählt er, wie er in der Coronavirus-Krise trainiert.

HSV – wir reden weiter So läuft das private HSV-Training in Corona-Zeiten

Hamburg. Es hätte schlechter kommen können für Christoph Moritz. Der HSV-Profi lebt seit einer Woche wieder in seinem Heimatort Düren im Rheinland. Der 30-Jährige hat dort noch eine Wohnung direkt in der Nähe seiner Familie, der Natur und seines alten Sportplatzes.

Dort kann Moritz im Moment täglich allein oder zu zweit trainieren. "Die Gegebenheiten sind hier einfach besser als in Hamburg, um Sport zu machen", sagte Moritz am Montag im telefonischen HSV-Podcast des Abendblatts. Eine seiner Trainingsübungen aktuell: Sockenknäuel in die Waschmaschine schießen.

Wie viele Einheiten die HSV-Spieler jeden Tag zu Hause absolvieren müssen, was Moritz am meisten vermisst und wie er über seinen auslaufenden Vertrag denkt, hören Sie hier.