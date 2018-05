In dem hellen Gebäude an der Bundesstraße in Rotherbaum lebt Doris Schwettscher mit ihrem Mann

Hamburg Fassade bröckelt: Was Mieter eines dänischen Fonds erleben

Hamburg. Die Fassade bröckelt, durch die Balkonböden ziehen sich Risse. Doris Schwettscher hat die Hausverwaltung mehrfach gewarnt, dass bald Stuck der Außenfassade oder des Balkons abplatzen und auf den Bürgersteig fallen könnte. Auch im Treppenhaus platzt der Putz ab und hat Löcher. "Wenn Gäste unser Treppenhaus sehen, ist uns das fast schon peinlich", sagt die Hamburgerin.

Doris Schwettscher lebt mit ihrem Mann, einem pensionierten Lehrer, in einem schönen Altbau auf 130 Quadratmetern. Sie wohnen gern hier.

"Es ist nicht der schicke Teil von Rotherbaum, hinter unserem Haus fährt die Bahn, Lärmschutz gibt es nicht." Auch deshalb war die Miete erschwinglich. 2007 wechselte der Eigentümer. Alle drei Jahre flattern nun Mieterhöhungen ins Haus. Die Mieter zahlen 8 Euro pro Quadratmeter. Das liegt noch knapp unter dem Mietenspiegel. "Aber es kann doch nicht sein, dass der Eigentümer noch nicht einmal die dringendsten Reparaturen ausführt", sagt Schwettscher.

Gartenarbeiten zahlen? Es gibt gar keinen Garten

Dabei gehört das Haus einem Unternehmen, das millionenschwere Immobilienfonds auflegt, dem dänischen Core Property Management. Hinter Core Property steht ein dänisches Bankenkonsortium als Eigner.

Das Management von Core Property weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass sie "versuchen, die Häuser in einem guten Zustand zu erhalten". Zu dem Haus an der Bundesstraße schreiben sie, dass es "Probleme mit der Feuchtigkeit im Keller" gebe, die das Unternehmen beheben wolle. Der Balkon sei in einem "angemessenen Zustand".

Von der Hausverwaltung erhielten die Schwettschers schon Rechnungen, die dem Abendblatt vorliegen, für die Wartung eines Fahrstuhls, den es gar nicht gibt. Und sie sollten Gartenarbeiten bezahlen, obwohl das Haus keinen Garten hat. Die Hausverwaltung teilt auf Nachfrage mit, dass "keine Position Fahrstuhlkosten oder Gartenpflege aufgelistet oder abgerechnet worden ist".

Wer in die Fonds investieren möchte, muss genügend Geld mitbringen: mindestens 100.000 Euro. "Die Anlegergesellschaft richtet sich an institutionelle Anleger und wohlhabende Investoren", schreibt Core Property in einem Informationsschreiben für Investoren.

Den Fonds gehören zahlreiche Häuser in Hamburg, darunter die Wohnung des Ehepaars Schwettscher. Auf der eigenen Webseite nennt Core Property die Adressen von mehr als 1500 Wohnungen in Hamburg. Mit den Immobilien verspricht der Konzern den Anlegern Rendite. Und die erwirtschaftet der Konzern auch, indem er regelmäßig Mieten erhöht und bei Renovierungen spart.

Eigentümer ist für Mieter nicht erreichbar

Während der laufenden Bürger­recherche "Wem gehört Hamburg?" von Correctiv und Hamburger Abendblatt meldeten sich gleich mehrere Mieter mit Hinweisen zu 23 Häusern, die dem dänischen Immobilienunternehmen zuzurechnen sind. Die Firma hat nach eigenen Angaben "in den letzten Jahren mehrere Häuser in Hamburg erworben".

Für die Mieter ist der Eigentümer nicht direkt erreichbar. Core Property unterhält in Hamburg nur eine repräsentative Adresse. "Wir haben keine eigenen Mitarbeiter in Deutschland", teilt das Unternehmen mit. Drei verschiedene Hausverwaltungen kümmern sich um die Immobilien. "Bei unserer Hausverwaltung muss man schon hartnäckig sein, um die telefonisch zu erreichen", sagt Doris Schwettscher.

Mehrere Mieter berichteten von ähnlichen Zuständen wie bei der Familie Schwettscher. Ein junges Paar lebt seit dem vergangenen Jahr in einer Wohnung von Core Property in Hammerbrook. Pro Quadratmeter zahlen sie 14 Euro Miete. "Wir haben dauernd Stress mit der Hausverwaltung, weil die Wohnung komplett vernachlässigt wurde", sagt eine der beiden Mieter. Sie wollen ungenannt bleiben.

Schimmel, feuchte Stellen

In der Küche gebe es Schimmel, an der Wand sind feuchte Stellen. Die Hausverwaltung habe die Schäden zwar dokumentiert, dann aber trotz mehrfacher Aufforderungen bis Anfang Mai nichts unternommen. Core Property äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu.

Die Hausverwaltung setzt ohnehin nur um, was der Eigentümer vorgibt. "Die Hausverwaltung übernehmen lokale Firmen, aber alle Entscheidungen über Mietniveau und mögliche Renovierungen und Änderungen in den Mietverträgen trifft Core Property Management", heißt es in einem Informationsschreiben über den Fonds für deutsche Immobilien. Core Property stelle sicher, dass die "Mieten-Steuerung" optimiert werden könne. Mit anderen Worten: Die Mieten steigen.

Auch an der benachbarten Woltmanstraße 20 kaufte der dänische Fonds vor gut zehn Jahren ein marodes Haus. Anstatt zu renovieren, unternahm der Eigentümer keine Erhaltungsmaßnahmen. Die "taz" berichtete 2013, wie Mieter von heute auf morgen ihre Wohnungen in Hammerbrook verlassen mussten, weil ihr Haus angeblich einzustürzen drohte. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde letztlich abgerissen. Gerade entsteht ein Neubau. Zu dem Fall äußerte sich Core Property auf Nachfrage nicht.

In dem Fonds, zu dem auch die Wohnung der Schwettschers zählt, haben auch zwei dänische Pensionskassen ihr Geld angelegt. Insgesamt verfügt der Fonds über 345 Millionen Euro, die auf dem Immobilienmarkt vermehrt werden sollen. Core Property spricht von "Langzeitinvestitionen". Von den Renditen der Mietshäuser profitieren am Ende also auch Rentner.

Ob der Balkon der Schwettschers jemals repariert wird, weiß das Ehepaar nicht. Mittlerweile stellt Doris Schwettscher nur noch Blumen auf den Balkon. "Wir setzen uns da nicht mehr drauf, das ist uns zu gefährlich."

