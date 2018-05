Wenn die Rente in Hamburg kaum noch für die Miete reicht

Die Rentnerin in ihrer 60-Quadratmeter-Altbauwohnung in Hoheluft-Ost, in der sie seit mehr als 40 Jahren lebt. Sie möchte nicht erkannt werden, weil sie Angst vor Konsequenzen hat

Hamburg. Im Januar kam der Brief. Angelika Kleist hat auf das Schreiben gewartet und gleichzeitig gehofft, dass die Mieterhöhung dieses Jahr nicht so hoch ausfallen wird. "Das geht schon seit Jahren so", sagt die Rentnerin. Die Stadt Hamburg veröffentlicht alle zwei Jahre einen neuen Mietenspiegel. Wenig später erhält die Mieterin eine Mieterhöhung. So steigen die Ausgaben für ihre Altbauwohnung in Hoheluft. Die 76-Jährige kommt jetzt an ihre finanziellen Grenzen. Es ist ihr wichtig, dass ihr Anliegen öffentlich wird, auch wenn sie nicht möchte, dass ihr echter Name in der Zeitung steht.

Kleist lebt seit 41 Jahren in dieser 60 Quadratmeter großen Wohnung, die sie als ihre Heimat bezeichnet. Die Wohnung ist eingerichtet in einer Mischung aus günstigen Ikea-Schränken, selbst gebauten Regalen und stilvollen alten Möbeln, die sie auf Flohmärkten gekauft hat. Ein Biedermeiersofa im Wohnzimmer. Ein Hängeschrank in der Küche. Eine liebevolle Zusammenstellung, die überraschend harmoniert.

Wo soll sie denn hin?

Ihre Rente beträgt 1190 Euro im Monat. Davon muss sie Miete, Telefon, ihre Monatsfahrkarte und Lebensmittel bezahlen. Das Problem: Die Miete frisst mittlerweile fast drei Viertel ihrer Rente auf. Jede Mieterhöhung fühlt sich für Kleist wie ein Countdown an: Wie lange kann ich die Miete für die Wohnung noch bezahlen? Wo soll ich hin?

2002 betrug ihre Miete 494 Euro, 2010 zahlte sie 550 Euro. 2018 sind es schon 739 Euro. Dazu kommen noch Ausgaben für Wasser und Strom. 812 Euro sind es insgesamt.

Mit dem Eigentümer kann sie anders als früher nicht über ihre Lage sprechen. Sie weiß gar nicht, wem die Wohnung mittlerweile gehört. Jetzt sagt sie: "Ich hoffe, dass ich früh genug sterbe, bevor ich mir die Wohnung nicht mehr leisten kann."

"Für manche Eigentümer ist der neue Mietspiegel wie ein fester Termin, um die Miete anzuziehen", sagt Rolf Bosse. Er arbeitet als Rechtsanwalt für den Mieterverein zu Hamburg. Was die Rentnerin Kleist erlebt, betrifft viele Hamburger. Seit 2003 erhöhte sich die durchschnittliche Miete in Hamburg von 6,13 Euro pro Quadratmeter auf 8,44 Euro.

Diese Entwicklung sollte mit der Mietpreisbremse eigentlich verlangsamt werden. Seit dem Jahr 2015 dürfen Mieter nur noch alle zwei Jahre ihre Miete an die Marktpreise anpassen, wenn der neue Mietspiegel veröffentlicht wird oder wenn sie bestimmte Modernisierungen durchführen, an denen sich die Mieter beteiligen müssen. Tatsächlich verlangsamte sich der Miet­anstieg seitdem jedoch kaum. Von 2015 bis 2017 stiegen die Mieten um 5,2 Prozent. In der Periode zuvor waren es 6,1 Prozent.

Die Mieterin hat die Wohnung selbst umfassend renoviert

Als Kleist 1977 einzog, war die Wohnung heruntergekommen: In der Küche und im Bad gab es große Löcher in den Wänden. Die Fenster waren so marode, dass sie anfangs im Winter mit ihrem Dufflecoat im Wohnzimmer saß. Bei der Erstbesichtigung fragte sie der Verwalter sogar, ob sie die Wohnung in diesem Zustand denn wirklich nehmen wolle. Aber Kleist, die mit 35 Jahren noch nie ein eigenes Zuhause gehabt hatte, hatte sich in die Wohnung verliebt und dachte, das könne ein Nest für sie und ihren Sohn werden.

Lange Zeit suchte Kleist nach einer Heimat. Ihr Berliner Geburtshaus wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Später lebte sie vier Jahre bei der Familie einer Freundin in Hamburg. So konnte sie Musik studieren. 1964 zog sie nach Bagdad und spielte zwei Jahre lang im staatlichen irakischen Symphonie­orchester. Zurück in Hamburg unterrichtete sie bis zum Renteneintritt an der staatlichen Jugendmusikschule.

Als sie damals das erste Mal in der Wohnung im Stadtteil Hoheluft-Ost stand, wollte sie einfach ankommen. "Alle sprechen heutzutage von Heimat. Diese Wohnung ist meine Heimat, meine zweite Haut", sagt sie heute.

Sie zahlte die Renovierung aus eigener Tasche und beauftragte Handwerker, um die großen Löcher in den Wänden zu füllen und das Bad einzubauen. Sie tapezierte und strich die Wände. Von den anfänglich maroden Zuständen ist heute nichts mehr zu sehen. "Ich habe so viel investiert, um diese Wohnung so schön einzurichten, ich gehe sorgsam mit ihr um und kümmere mich um alles", sagt Kleist. Sie zahle seit 41 Jahren ihre Miete pünktlich. "Das ist doch auch Kapital."

Mietspiegel muss reformiert werden

Vielen geht es wie Frau Kleist. Sie fürchten, dass die Mieterhöhungen kein Ende nehmen. Die Berechnung des Mietspiegels müsse reformiert werden, sagt Bosse vom Mieterverein: "Es fließen nur Daten von Wohnungen ein, die sich in den letzten vier Jahren verändert haben." Der Mieterverein schlägt vor, den Zeitraum der berechneten Mieten auf zehn Jahre zu verlängern. Dann würden auch günstigere Mieten aus älteren Verträgen in die Berechnung einfließen.

Die Briefe mit den Mieterhöhungen machen Angelika Kleist Angst. Sie fragt sich alle zwei Jahre, wie lange sie das noch aushalten kann. Im Jahr 2002 wechselte der Eigentümer. Sie zeigt die Rechnungen mit den Mieterhöhungen. "Es ist klar, dass der Besitzer seine gesetzliche Möglichkeiten zur Erhöhung ausschöpft", sagt Kleist.

Die Musiklehrerin hat sich schon umgeschaut, ob sie in eine kleine Wohnung ziehen soll. "Die kleinen Wohnungen sind heute so teuer wie meine Miete hier", sagt sie. Bei den derzeitigen Preisen für Neuvermietungen müsste sie ganz aus der Stadt raus. "Das ist doch mein Viertel, wie soll ich denn mit 76 Jahren noch mal ganz woanders anfangen?" sagt Kleist.

Der Eigentümer kennt ihre Geschichte nicht. Vermutlich weiß der Vermieter nicht, was sie investiert hat. Ihre Hausverwaltung hat ihr bis heute nicht den Namen des Eigentümers genannt. Sie würde den neuen Eigentümer zu einem Kaffee in ihre Wohnung einladen und ihm ihre Geschichte erzählen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.