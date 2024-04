Hamburg. Hamburger „Küchenbulle“ tritt in TV-Show gegen einen österreichischen Sternekoch an. Es wartet auch eine Herausforderung auf dem Kiez.

„Ja, was soll denn da schiefgehen?“, fragt Tim Mälzer rhetorisch mit dieser kodderigen Selbstüberschätzung, die ihn selbst so beliebt und dessen Vox-Format „Kitchen Impossible“ schon seit Langem zum Quotenbringer zur besten Sendezeit am Sonntagabend macht. Tatort Küche quasi.

In der neuen Folge, die am 7. April um 20.15 Uhr auf Vox läuft, kommt es in Mälzers Heimatstadt zum spannenden „Showdown in Hamburg“, wie der Teaser verrät: Denn im Café Luise, das in Fuhlsbüttel (Erdkampsweg und Kleekamp) sowie an der Alsterdorfer Straße in Winterhude ausgezeichnetes Brot und süße Spezialitäten anbietet, merkt der 53-jährige „Küchenbulle“ Mälzer, dass durchaus doch so einiges schiefgehen kann, wenn man (in diesem Fall also er!) ein perfektes zimtig-buttriges Franzbrötchen herstellen soll...

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer tritt gegen Sternekoch Edi Frauneder an

Gestellt hat ihm diese besondere Aufgabe Edi Frauneder, österreichischer Sternekoch, der schon lange in New York lebt und dort vier Restaurants zum Erfolg geführt hat. Mit Süßem kennt er sich auf jeden Fall aus, womöglich besser jedenfalls als Koch-Kumpel Mälzer: Frauneder wurde 1977 in Wien in eine bekannte Konditor-Familie hineingeboren.

Doch auch für ihn wird es natürlich herausfordernd: Dachte Frauneder anfangs noch, er fachsimpele einfach nur ein bisschen mit Tim Mälzer in dessen Podcast „Fiete Gastro“ (aus Philipp Westermeyers OMR-Podcast-Portfolio), so sollte er schon kurz darauf – Überraschung! – Baos mit Pak-Choi-Shiitake-Füllung und Nudeln mit Szechuan-Ragout nachkochen.

„Kitchen Impossible“: Nudelgericht aus dem Restaurant Batu soll gekocht werden

Dieses Gericht stammt von Marcel Stut, der übrigens Tim Mälzers Kochbücher konzipiert, aus dem Nudelrestaurant Batu, das 2022 über den Räumen der ehemaligen Bar Rossi in der Schanze eröffnet hat. Einer der Partner des asiatischen In-Treffs ist Dennis Kwong vom Dim Sum Haus, dem ältesten China-Restaurant Hamburgs an der Kirchenallee.

„Wir sind wahnsinnig stolz, dass Marcel zeigen kann, dass er einfach die besten Nudeln mit Sauce der Welt kocht. Es wird auf jeden Fall spannend“, verspricht Dennis Kwong.

„Kitchen Impossible“: Auch Kiez-Sternekoch Fabio Haebel in neuer Folge dabei

Auch ins Umland schickt Tim Mälzer seinen Freund, der noch unter Jetlag leidet. In Pinneberg im Restaurant Rolin, in dem Tim Mälzer als 14-Jähriger nach der Schule jobbte und auch das erste Mal mit dem Kochen in Berührung kam, soll Frauneder bei Küchenchef Marc Ostermann gefülltes Perlhuhn nachkochen. Und Mälzer darf sich nach einem harmlos anmutenden Kiezbummel an einem seiner Lieblingsgerichte, Krabbenpasta aus der XO Seafoodbar von Fabio Haebel, versuchen.

Das wird hart, denn Kiez-Koch Fabio Haebel wurde gerade erst wieder mit einem der begehrten Michelin-Sterne bestätigt. Ob es auch eine Sternstunde des deutschen Fernsehens wird? Das können die Zuschauer dann am späten Sonntagabend beantworten.