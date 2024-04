Hamburg. Neue Kooperation zwischen dem Hamburger Gastronomen und der Supermarktkette. Damit sollen Kunden „den Mälzer“ in sich entdecken.

Wer kennt es nicht? Man müht sich in der Küche ab, um ein leckeres Essen für sich oder Freunde zu kredenzen, doch irgendwie will es einfach nicht so lecker schmecken wie im Restaurant.

Damit das etwas leichter wird, ist TV-KochTim Mälzer eine Kooperation mit der Supermarktkette Rewe eingegangen und bringt die „Geheimzutat“ in die Regale – mit einem großen Versprechen: „Ab jetzt kochst du nur noch Lieblingsessen!“

Tim Mälzer will Hobbyköchen mit Rewe-Kooperation helfen

Die Produktreihe, die Mälzer zusammen mit Rewe entworfen hat, umfasst unter anderem Salatdressings, Saucen und Würzpasten. Seit Dienstag sind zehn unterschiedliche Produkte in den Regalen zu finden – vom cremigen Kartoffelsalat-Dressing über stückige Tomatensauce bis hin zu einer Gulaschpaste. Weitere Produkte sollen mittel- und langfristig folgen.

„Unsere Geheimzutaten dienen im Grunde als Basis für Gerichte, denen man noch individuell und nach persönlicher Vorliebe eine ganz eigene Geschmacksnote verleihen kann. Ich betrachte die Produkte daher als eine Art Türöffner zur Frischeküche: Die Gerichte sind schneller zubereitet und schmecken dennoch frisch und lecker“, erklärt Mälzer.

TV-Koch Tim Mälzer bringt bei Rewe die "Geheimzutat" in die Supermarktregale. © REWE Nord | REWE Nord

Tim Mälzer kooperiert mit Rewe – Idee entstand während Corona-Pandemie

Die Idee hatten Mälzer und Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Rewe Nord, bereits in der Corona-Pandemie. Da es damals nicht möglich war, Restaurants oder Cafés zu besuchen, musste ein Alternativplan her – um zu Hause das „Restaurant-Gefühl“ entstehen zu lassen. Mit etwas Vorlauf wurde dieser Plan nun in die Tat umgesetzt.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tim Mälzer. Seine langjährige Expertise als Koch und sein ausgezeichneter Geschmackssinn passen ideal zu Rewe. Es ist eine unverzichtbare Ergänzung für jede Küche, die aus jedem Hobbykoch einen Tim Mälzer macht“, erklärt Vogel. Auf Plakaten und im Internet wollen Mälzer und Rewe Rezepte verraten, wie die Produkte eingesetzt werden können.

Zunächst werden die „Geheimzutaten“ in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Ost-Westfalen angeboten. Perspektivisch sollen sie bundesweit in den Verkauf gehen.