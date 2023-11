Tim Mälzer macht jetzt auch Supermarkt-Eis – wo man es in Hamburg kaufen kann

Hamburg. Tim Mälzer tanzt auf vielen Hochzeiten. Neben seinem Restaurant Bullerei im Hamburger Schanzenviertel ist er mit unterschiedlichen Formaten regelmäßig im Fernsehen zu sehen und schreibt außerdem Kochbücher. Erst kürzlich ist das neue Buch „Vierundzwanzigsieben kochen“ erschienen. Jetzt macht der Hamburger Koch auch Eis. Gemeinsam mit dem Streetwear-Pionier Chris „Fu“ Boszczyk hat Mälzer die Marke „Mälzer&Fu – Ice C.R.E.A.M. Creations“ entwickelt.

„Ich liebe das Eis richtig guter Eisdielen, die noch selbst produzieren“, sagt Tim Mälzer. „Diese Konsistenz, wenn es so richtig schön cremig ist und man tatsächlich die Frucht herausschmeckt – dieser Gedanke hat mich angetrieben. Ich möchte potenzielles Lieblingseis in den Supermarkt bringen – quasi die Eisdiele des Vertrauens für zu Hause. Und ich denke, dass uns das mit Mälzer&Fu absolut gelungen ist. Da steckt so viel Herzblut drin, das schmeckt man einfach.“

Tim Mälzer mit einer Packung der neuen Eiscreme.

Foto: ©MÄLZER&FU

Tim Mälzer: Neues Eis in sechs Sorten bei Rewe erhältlich

Chris „Fu“ Boszczyk sagt zu dem gemeinsamen Unterfangen: „Das Projekt ist super spannend, vor allem auch die enge Zusammenarbeit von Tim und mir. Ich komme aus dem Streetwear-Bereich und Tim lebt die Food-Kultur. Meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und mit Tims Expertise zu verbinden, hat richtig Spaß gemacht. Essen ist mehr denn je auch Lifestyle – das passt super. Wir hatten schon länger die Vision, ein gemeinsames Projekt zu starten und unsere Bereiche miteinander zu verknüpfen. Jetzt ist es endlich so weit.“

Ab sofort sind die verschiedenen Sorten der Marke, die in poppiger Aufmachung daherkommt, deutschlandweit bei Rewe erhältlich. Sechs Sorten werden bereits im Handel angeboten, darunter eine typisch hamburgische Geschmacksrichtung: die Sorte „Franzbrötchen“. Außerdem gibt es „Pure Vanilla, „Chocolate deluxe“, „Strawberry balsamic blast (vegan), „Pistachio white choc“ und „Lemon basil bash“. Bald soll mit „Vanilla-Cola-Float“ eine weitere vegane Sorte folgen.

Tim Mälzer – sein Eis kostet pro Becher 5,99 Euro

Alle Sorten werden nach Angaben eines Firmensprechers in einer Premium-Manufaktur nahe Berlin hergestellt. Wegen der handwerklichen Herstellung und im Gegensatz zur industriellen Herstellungsweise komme das Eis von Mälzer&Fu ohne Luftaufschlag aus, was eine besonders cremige Konsistenz und ein hohes Füllvolumen (Becher mit 500 Millilitern) gewährleiste, so der Sprecher. Bei Rewe kostet eine Packung aktuell 5,99 Euro.