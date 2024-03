Hamburg. Das spektakuläre Projekt sollte am 7. April an den Start gehen. Wieso daraus nichts wird und wie der neue Zeitplan aussieht.

Der Eröffnungstermin für das spektakuläre Reverb by Hard Rock Hotel auf dem grünen Bunker am Heiligengeistfeld auf St. Pauli wurde bereits kommuniziert: Am 7. April sollte es losgehen. Doch daraus wird nichts. Die Gäste müssen sich noch ein wenig gedulden.

Ein konkreter neuer Termin für die Eröffnung wird nicht genannt. In einer Mitteilung von Dienstag (19. März) ist von Ende Mai die Rede. Dass es zu Verzögerungen bei der Realisierung von Gastronomie- und Hotelprojekten kommt, ist in Hamburg nicht selten.

Bunker am Heiligengeistfeld: Bauherrn machen Wetter für Verzögerung verantwortlich

Ein Beispiel ist das Le big Tam Tam im Hanseviertel in der Innenstadt. Die neue Erlebnisgastronomie sollte ursprünglich im Spätherbst 2022 eröffnen, dann wurde Ende Februar dieses Jahres als neuer Termin genannt. Doch wegen Problemen beim Brandschutz, steht dort bislang kein Eröffnungstermin fest.

Aber zurück nach St. Pauli. Was ist bei dem Reverb by Hard Rock Hotel der Grund dafür, dass der Zeitplan geplatzt ist? „Witterungsbedingt konnten wir leider die ursprünglich anvisierte Terminplanung nicht ganz halten“, erklären der Bauherr Thomas Matzen und Marek N. Riegger, Chef der RIMC Hotels & Resorts Group.

Marek N. Riegger ist der Chef der RIMC Hotels & Resorts Group und musste jetzt verkünden, dass auf dem Grünen Bunker erst Ende Mai die ersten Gäste begrüßt werden können. © Funke Foto Services | Roland Magunia

„Gemeinsam wurden alle Anstrengungen unternommen, um den Termin zu halten. Leider haben uns die Realität dieses enormen und umfangreichen Baus und die unplanbaren äußeren Einflüsse einen Strich durch die Planung gemacht.“

Hotel auf dem Bunker in Hamburg: 134 Zimmer und gastronomische Angebote erwarten die Gäste

Doch Matzen und Riegger sind zuversichtlich: „Wir befinden uns aber im Endspurt und freuen uns nun auf Ende Mai 2024 – und sind uns sicher, dass diese kleine Verschiebung die Vorfreude auf das einmalige Hotelprojekt über den Dächern Hamburgs nicht schmälert.“

Ursprünglich sollte das Reverb by Hard Rock Hotel schon viel früher öffnen: Zunächst war vom ersten Halbjahr 2022 die Rede, später dann von Winter 2023.

Die Marke Reverb, englisch für „Nachhall“, eröffnet auf dem grünen Bunker ihr erstes Hotel in Europa. Das Haus wird über 134 Zimmer verfügen, soll aber auch ein Treffpunkt für die Hamburger werden: Zum gastronomischen Angebot zählen das Hauptrestaurant La Sala, der Coffeeshop Constant Grind sowie das Green Beanie auf dem Dachgarten.

Heiligengeistfeld Hamburg: Auf dem grünen Bunker ist TV-Koch Frank Rosin als Berater tätig

Für das Bar-Restaurant Karo&Paul konnte TV-Koch Frank Rosin als Berater gewonnen werden. In seiner Funktion als Executive Chef ist Patrick Weber für das kulinarische Angebot und die Küchenteams auf dem Grünen Bunker verantwortlich.

Der 43-Jährige wirkte zuletzt im Fünf-Sterne-Hotel Aalernhüs in St. Peter-Ording und kennt sich bereits mit der anspruchsvollen Gastronomie in Hamburg aus. Bis Dezember 2015 arbeitete Weber als Küchenchef im Grandhotel Atlantic an der Außenalster.